Tiempo más estable
Hasta el domingo la puerta seguirá cerrada a la llegada de frentes y borrascas: la previsión de César Gonzalo
Menos inestabilidad en el Mediterráneo. Aún podrán darse chubascos localmente fuertes en Baleares y en el interior de Cataluña. Con menos fuerza también aparecerán en las sierras de este de la península. Las nieblas dan paso a un día soleado y el paso de nubes altas. Las temperaturas, tan cálidas como las del martes ayer.
Se mantiene el bloqueo del anticiclón, dejando al margen la llegada de borrascas Atlánticas por el momento. No será hasta el próximo domingo, cuando esa puerta quede entreabierta para permitir que un frente roce el oeste del país al final del domingo. Hasta entonces se mantiene el bloqueo de borrascas y también de las temperaturas que apenas cambiarán en esta semana.
Chubascos en el Mediterráneo
Se mantiene la inestabilidad en el este peninsular y Baleares. Ya no se esperan lluvias torrenciales, pero sí desde primera hora de la mañana son probables los chubascos y tormentas en el valle del Ebro, litoral valenciano y Baleares. Precisamente se mantiene en el aviso de nivel amarillo en Mallorca y Menorca por chubascos que podrán ser fuertes. Por la tarde se formarán nubes de evolución en el interior de Cataluña y zonas montañosas del este, obligando a activar los avisos por fuertes tormentas en el interior de Barcelona y de Girona. En el resto del país, predominarán los cielos poco nubosos, con nubes y claros en el norte de Galicia y Cantábrico. La nubosidad aumentará en el suroeste por la tarde. En Canarias, se prevé abundante nubosidad con escasa posibilidad de lluvias en la isla de La Palma y norte de las islas de mayor relieve.
Cálida tardeSeguimos con valores que quedan muy por encima de lo habitual para la época del año. Las temperaturas máximas se mantendrán suaves en el norte, con 20 °C en Santander y 21 °C en San Sebastián y Huesca. En el centro y oeste los valores alcanzarán los 26 °C en Madrid, Salamanca y Zamora, y hasta 28 °C en Cáceres y Granada. El calor se concentrará en el suroeste y sur de Galicia, con 31 °C en Córdoba y Ourense y hasta 32 °C en Badajoz y Sevilla.
Más tormentas en el interiorSerá la novedad del jueves. Por la tarde, las tormentas se intensificarán en el interior del este y Castilla-La Mancha, incluso podrán rozar la Comunidad de Madrid, podrán ser fuertes en zonas de montaña. La inestabilidad se mantendrá, reducida, en el Mediterráneo. Con chubascos desde primeras horas en Cataluña, el golfo de Valencia y, de forma más débil en Baleares. En el norte predominarán los grandes claros, después de las nieblas de primera hora de la mañana. En Canarias, aumenta la posibilidad de lluvias en el oeste del archipiélago.
