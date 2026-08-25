Mercedes Martín: "Llega una nueva borrasca y el jueves se desplomarán las temperaturas"

Cambio brusco de tiempo en las próximas 48 horas. Una borrasca al noroeste de Galicia enviará este miércoles un frente frío que recorrerá buena parte del territorio peninsular y dejará lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento. Un día después, la llegada de una masa de aire polar por el oeste hará caer los termómetros de forma prácticamente generalizada.

Una España partida en dos

Este miércoles, 25 de agosto, se prevén tormentas fuertes en la mitad occidental de Galicia, que podrán ir acompañadas de granizo y dejar acumulaciones importantes. También se esperan rachas muy fuertes de viento en puntos de la Meseta Norte y zonas montañosas.

Pero una de las imágenes más llamativas de la jornada será la enorme diferencia térmica entre el oeste y el este peninsular. Mientras buena parte de Castilla y León tendrá máximas más propias del comienzo del otoño, el calor seguirá apretando con fuerza en el valle del Ebro y el este.

Así, León rondará los 21 grados, Salamanca los 23 ºC y Valladolid los 27 ºC, frente a los 39 ºC previstos en Zaragoza, 37 ºC en Murcia, 36 ºC en Pamplona y 35 ºC en Logroño. Casi 20 grados de diferencia entre algunos puntos del país en una misma jornada.

En Andalucía continuará el tiempo plenamente veraniego, aunque con registros más contenidos: 34 ºC en Málaga, 32 ºC en Córdoba y 29 ºC en Sevilla.

Madrugadas casi de otoño

El fresco se notará especialmente durante la noche y a primera hora. En buena parte del norte y del interior, los termómetros marcarán valores poco habituales para finales de agosto.

Las previsiones apuntan a 11 ºC en León, 12 ºC en Salamanca y Ávila y 14 ºC en Valladolid. Una situación muy diferente a la de la fachada mediterránea, donde las noches seguirán siendo cálidas, con cerca de 24 ºC en Alicante, 23 ºC en Valencia y Murcia y 21 ºC en Málaga.

El jueves llega el desplome térmico

El giro más acusado llegará el jueves. La entrada de una masa de aire polar por el oeste hará bajar las máximas en casi toda la Península, con descensos de al menos seis grados en algunos puntos del interior.

El vuelco será especialmente visible en lugares que este miércoles todavía estarán bajo un calor intenso. Zaragoza, después de rozar los 40 ºC, perderá varios grados en apenas 48 horas y rondará los 30 ºC el viernes.

El frío también se intensificará en Castilla y León. En León, las mínimas podrían caer hasta los 8 ºC el jueves y los 6 ºC el viernes, mientras Burgos rondará los 8 ºC al final de la semana.

Madrid también notará la bajada, aunque será mucho menos acusada junto al Mediterráneo. En algunos puntos del litoral y prelitoral incluso podrán subir los termómetros y todavía podrán superarse los 35 ºC en el valle del Ebro, Mallorca, el prelitoral levantino y zonas bajas del sureste.

El sur, al margen de las lluvias

Andalucía quedará inicialmente más protegida del frente. Este miércoles, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte y el oeste, aunque no se descarta alguna lluvia débil en Extremadura y el norte de Huelva.

La inestabilidad avanzará algo más hacia el suroeste el jueves y, con menor probabilidad, podrían aparecer chubascos débiles durante la tarde en el sudeste.

El episodio fresco tendrá además poco recorrido en buena parte del sur. Sevilla rondará los 29 ºC este miércoles y los 28 ºC el jueves, pero recuperará rápidamente el calor de cara al fin de semana y podría alcanzar los 35 ºC el domingo. Córdoba seguirá una evolución similar y podría volver a acercarse a los 37 ºC.

Récord de frío en el mar de Málaga

El giro de estos días también se está dejando sentir en el mar. La boya de Málaga ha registrado este martes 15,9 ºC, el valor más bajo observado en un mes de agosto desde que existen registros. El anterior mínimo era de 16,3 ºC, medido en agosto de 2014.

Lo excepcional no es solo la cifra, sino la rapidez con la que se ha producido. El pasado 18 de agosto, apenas una semana antes, el agua alcanzaba 28,8 ºC, a sólo tres décimas del récord cálido del mes, fijado en 29,1 ºC. En siete días, el mar ha perdido 12,9 grados: ha pasado de rozar su máximo histórico para agosto a establecer un nuevo récord de frío.

¿Por qué se ha enfriado tanto el agua de Málaga?

La explicación está en el poniente, que seguirá soplando de forma moderada en el mar de Alborán, con algunos intervalos fuertes. Cuando este viento persiste puede favorecer el llamado afloramiento. El agua superficial, calentada por el sol, es desplazada mar adentro y en su lugar asciende agua procedente de capas más profundas y considerablemente más fría.

De ahí una de las paradojas del verano malagueño: más de 30 ºC en tierra y un baño sorprendentemente frío a pocos metros de la playa.

Con el levante suele suceder lo contrario, ya que favorece la acumulación de aguas superficiales más cálidas junto a la costa. El poniente continuará el jueves en el litoral de Alborán, por lo que el mar podría mantenerse especialmente frío durante las próximas horas.

Los embalses se mantienen cerca del 65%

Las reservas siguen la evolución habitual del verano. A fecha del 24 de agosto, los embalses españoles almacenan 36.370 hectómetros cúbicos, equivalentes al 64,9% de su capacidad total.

En la última semana han perdido 817 hm³, un 1,46%. Aun así, el nivel medio nacional continúa por encima del registrado hace un año, cuando se situaba en el 60,77%, y supera ampliamente la media de la última década, del 49,54%.

Sin embargo, la fotografía cambia al analizar los datos comunidad por comunidad. En Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón y la Comunidad de Madrid, los niveles actuales se sitúan por debajo de los registrados en estas mismas fechas del año pasado y también por debajo de la media de los últimos diez años. Es decir, aunque el balance nacional sigue siendo favorable, hay importantes diferencias territoriales en la situación de las reservas.