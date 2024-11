César Gonzalo avisa que la DANA se retira: eso sí, las lluvias se quedan y no deberían ser torrenciales

Hace una semana comenzaba, la que ha terminado siendo la mayor catástrofe natural de nuestra historia reciente. En ese fatídico martes 29 de octubre, dábamos la noticia del aviso rojo a las 7:55 horas, y a las 8:20 de la mañana mostrábamos el mapa de avisos ya con el riesgo extremo. Así comenzaba un drama, que por el momento se ha llevado la vida de más de 200 personas.

DANA en retirada

Siete días llevamos sufriendo la consecuencia de esta DANA. Hoy apenas podemos detectarla en los mapas, pero aún queda algo de aire frío en altura centrado en el nordeste. Significa que aún podremos tener fuertes tormentas en Cataluña y norte de Castellón. En principio, no deberían dejar lluvias torrenciales, pero sí hay que contar con fuertes chubascos. Los avisos a las 10:00 horas de la mañana de este martes, son de nivel amarillo en el litoral catalán, también aparecen en Girona donde por la tarde las tormentas podrían más fuertes. En el norte de Castellón aún se esperan algunos chubascos tormentosos. No llegarán al resto de la Comunidad Valenciana

Borrasca en el oeste

Además, una borrasca, que antigua tormenta tropical de nombre 'Patty', llega al oeste como una borrasca habitual, podrá dejar lluvias persistentes en las sierras cacereñas, del sur de Ávila y de Salamanca. Las lluvias, menos abundantes, también se esperan en el sur de Galicia, oeste de Castilla y León, incluso no se descartan en el norte de Huelva. En Tierra de nadie se queda el centro, en una jornada con abundantes nubes que podrán dejar caer algunas gotas. En Baleares podría llegar algún chubasco residual, en Canarias predominarán el tiempo estable. Las temperaturas seguirán sin cambios.

Siguen las lluvias en el Mediterráneo

De momento no se puede decir que podrán de dejar de mirar al cielo en el Levante. Mañana, aunque la DANA se aleja, las lluvias seguirán rondando las costas del Mediterráneo. Puntualmente podrán ser fuertes, sí, pero no deberían ser torrenciales ni mucho menos. Precisamente el miércoles está activo el aviso amarillo, el más bajo de los tres posibles, se activa por chubascos intensos en el norte de Cataluña, Ibiza y en Valencia. Las lluvias volverán a complicar las labores de limpieza y búsqueda de los desaparecidos. Insistimos, no alcanzará según los modelos meteorológicos de AEMET la intensidad torrencial. De cara al jueves, aún podrán darse algunas lluvias en estos puntos.

