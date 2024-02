César Gonzalo avanza un fin de semana de nevadas en las montañas tras los casi 30ºC de hoy en Murcia

Tarde de abrigo en el brazo, es lo que nos toca en este martes de amplitud térmica. Pasaremos de un frío amanecer de invierno, a una tarde primaveral con una diferencia de unos 20ºC entre uno y otro. Así que esta tarde los abrigos lo van a pasar mal. Además, esta semana, pasaremos de estas tardes tan primaverales con temperaturas de casi verano como los 28ºC de Murcia, a un fin de semana en el que la nieve va a regresar a nuestras montañas.

Aun más altas

Las temperaturas hoy suben en el norte y el este peninsular. Para dejarnos unos sorprendentes 28ºC en Murcia, 21ºC en Ourense. De 17º a 18º se esperan en A Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, norte de Castilla y León, Aragón y Castellón. En el centro rozaremos los 20ºC. En Andalucía seguirán con unos 23ºC.

Menos calima

Regresan los vientos alisios al archipiélago canario, viento del noreste que irá limpiando la calima de días atrás. En una jornada de cielos despejados en las Islas Canarias, donde los termómetros marcarán unos 24ºC de máxima en Santa Cruz de Tenerife.

Cielos despejados

Es lo que va a predominar en este martes 20 de febrero. El sol estará acompañado de algunas nubes de tipo alto, por eso lo veremos blanquecino en ciertas ocasiones. Además, si la suerte nos acompaña y no se han ido estas nubes, tendremos un colorido atardecer. Toda esta estabilidad se debe a las altas presiones que nos acompañan, y que traen otra consecuencia.

Mala Mar

El anticiclón hará que el viento sople con fuerza en aguas del Mediterráneo. Especialmente en Girona y el norte de las Islas Baleares, lugares donde se activa el aviso de nivel naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Por olas que pueden superar los 4 metros de altura.

A partir del jueves cambios

Mañana miércoles la tarde no será tan cálida como esta, pero de momento el frío no llega. Será en Galicia donde al final de miércoles llegue la lluvia y el viento, en el resto aun no. Para dar paso a un jueves de bajada de temperaturas con precipitaciones recorriendo la Península. Así seguiremos durante el viernes y el fin de semana. Habrá que contar con más viento, frío, lluvias y también nevadas en nuestras montañas. Así que si tienen pensado viajar no olviden comprobar las cadenas del coche, por si transitan por esas zonas montañosas y elevadas del norte. Por que el invierno, regresa.

