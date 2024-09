César Gonzalo anuncia que el descenso polar ha comenzado en el norte y mañana llegará a más zonas

Ya está entrando por el norte la masa de aire polar de la que tanto hemos hablado estos días. Se va a dejar notar, durante esta tarde en la mitad norte, porque ahora por la mañana las temperaturas han sido incluso menos frías que las de ayer.

Temperaturas a la baja

Las temperaturas máximas marcarán hasta 5ºC menos que ayer en el norte. En el centro la bajada será más ligera. El ambiente frío hoy se espera con solo 17ºC en capitales como Pamplona, Vitoria y Oviedo. Alcanzarán los 18ºC en Soria y Burgos. Se prevén 19ºC en Logroño. La bajada dejará suaves valores de 23ºC en Zaragoza y 25ºC en Cuenca. Aún se espera una tarde cálida, pero menos que la de ayer en Madrid, Ourense y Lleida con 27ºC. En Albacete legarán a 28ºC

Reducto del calor

El ambiente caluroso se mantiene en Badajoz, el valle del Guadalquivir y Murcia con valores cercanos a los 35ºC. En General, en el interior de Andalucía y sur de Extremadura no quedarán bajo la influencia de la masa polar durante estos días.

Frente frío

Un sistema frontal es el que da el pistoletazo de salida a estos cambios. Lluvias en el extremo norte, que pueden ser persistentes en el norte del País Vasco y Cantabria. También se esperan algunas precipitaciones en los Pirineos, podrán dejar escapar algunos copos a partir de los 1.700 metros a última hora del día. En la costa catalana se esperan tormentas, puntualmente podrán ser fuertes. Además, hay contar con alguna llovizna puntual en la Comunidad Valenciana y el norte de Canarias. El viento del norte soplará con fuerza en el Cantábrico, Baleares, y dejando fuerte oleaje con aviso de nivel naranja activo en Girona. En Canarias el viento alisio seguirá soplando con fuerza.

Nueva bajada

Mañana las temperaturas seguirán bajando. Podemos hablar de frío sin lugar a dudas en el este de Castilla y León, en Navarra, y Álava con máximas que apenas rebasarán los 16ºC de máxima. Se marcha el calor de estos días en Murcia y el interior de la Comunidad Valenciana con 26ºC. En el centro se espera ambiente fresco, pero no frío, los termómetros no rebasarán los 22ºC en salamanca, los 24ºC en Madrid y no pasarán de 28ºC en Ciudad Real. El calor disminuye en el litoral Mediterráneo andaluz, pero seguirá inalterable en valle del Guadalquivir y Badajoz. Las precipitaciones seguirán mañana viernes en el extremo norte.

'Cosa de dos días'

48 horas es lo que se va a mantener la masa de aire polar. Para dar paso a un fin de semana en el que las temperaturas se irán recuperando y el sol regresará al norte de Galicia y Comunidades del Cantábrico. Las nubes más abundantes se esperan el sábado en sureste del país.

