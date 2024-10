César Gonzalo anuncia una DANA que complica la previsión del fin de semana, mientras tanto las lluvias vuelven hoy al oeste

Penitencia para meteorólogos, sí. Tenemos la típica situación que nos deja una incierta previsión para el fin de semana. Llega una DANA, que hemos calificado de impredecible, porque en solo 24 horas ha cambiado por completo su trayectoria.

Incierta previsión

Lo que tenemos claro es que el fin de semana se presenta con temperaturas menos cálidas que las de los últimos días y que seguramente nos encontraremos con lluvias en forma de chubascos. Una DANA irá entrando por el norte del país, el problema es saber por dónde saldrá. Ayer decíamos que el domingo se ubicaría entre Baleares y Cataluña, pero hoy con las últimas actualizaciones en la mano de los modelos meteorológicos, vemos que la DANA se ubicaría sobre el Golfo de Cádiz. Cambiando radicalmente el pronóstico. Por eso hemos dado una vaga previsión para el fin de semana, porque no tenemos garantías de no volver a sufrir otro bandazo. Así que somos prudentes y no damos más detalles de donde se esperan las lluvias más fuertes.

Hoy llega un frente

Los sistemas frontales no dan estos sobresaltos a los meteorólogos. Por tanto, tenemos bastante seguridad en la previsión de hoy y de mañana. En esta jornada, se marchan las lluvias del Mediterráneo y llegan al oeste. Será por la tarde sobre todo cuando lleguen al oeste de Galicia, después aparecerán en el oeste de Castilla y León. Es probable que vengan acompañadas de fuertes tormentas por la noche en el norte de Cáceres y sur de Salamanca, provincias que activan el aviso amarillo por tormentas. Los cielos nubosos nos van a acompañar en el resto de la Península y Baleares. Podrían dejar algún chubasco débil en el archipiélago balear y la Comunidad Valencina e incluso en el este de Castilla-La Mancha y sur de Aragón. En Canarias se espera un día de cielos despejados.

Mañana descenso térmico

El frente que se aproxima nos envía vientos del suroeste, soplarán con fuerza en Galicia dejando fuerte oleaje. En este jueves, las máximas subirán en el Cantábrico y en el Mediterráneo. Mañana viernes el frente nos traerá una bajada térmica al oeste y el centro, el sábado nos espera una nueva bajada.

Viernes de chaparrones

Mañana el frente seguirá recorriendo la Península, dejando lluvias por la mañana en el oeste y el centro. Por la tarde irán remitiendo, para extenderse hacia el este. Se espera que esos chubascos puedan ser fuertes. Activándose los avisos por fuertes tormentas en Castilla y León, norte de Cáceres, Guadalajara, Cuenca, Albacete, La Rioja, Navarra y Huesca. Y hasta aquí nos permite avanzar la incertidumbre que nos trae la DANA, mañana daremos más detalles.

