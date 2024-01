Teresa Ribera, sobre la marea de pellets: "Los gallegos no son tontos, pero el resto de españoles tampoco"

Unos por otros y la costa sin barrer. La marea de pellets que contamina parte del litoral gallego y también asturiano se está tratando más en acusaciones de ida y vuelta que sobre el propio arenal. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera ha dado su cronograma de los acontecimientos hoy en Espejo Público.

Xunta de Galicia y Gobierno central no parecen ser capaces de ponerse de acuerdo sobre cuándo se tuvo conocimiento del vertido ni de la forma correcta de actuar ahora y mientras millones de pellets de plástico siguen extendiéndose por la costa. Ribera ha esquematizado día a día cómo se han ido sucediendo los acontecimientos para intentar poner claridad a todo esto, reiterando en todo momento, la disposición "absoluta" del Ejecutivo para ayudar en Galicia.

Cronograma

La ministra fija en el 8 de diciembre el primero de los avisos recibidos. Según su secuencia de los hechos ese día se produce un aviso "prácticamente modo automático del armador" poniendo de manifiesto que ha perdido 6 contenedores en aguas portuguesas. "El aviso va dirigido a las autoridades de Seguridad Marítima porque es un aviso de seguridad para la navegación, es decir, que no haya barcos que vengan desde las costas gallegas o de las costas portuguesas hacia el norte y que puedan chocar con alguno de los contenedores", explica Ribera para añadir a continuación: "Va dirigido a las autoridades portuguesas, de Lisboa y también Finisterre, insisto, para ponerlo en conocimiento de los barcos" es en esa primera notificación donde se advierte de que la carga "no es carga peligrosa, por tanto, no se trata de un aviso que tenga ningún tipo de reflejo con respecto a ninguna alerta ambiental", asegura.

Cinco días después, el 13 de diciembre, sí tiene lugar la primera alerta ambiental, en ese momento fueron particulares quienes contactan con el 112, servicio de la Xunta, diciendo que "han aparecido esas pequeñas bolitas, esos pellets de plástico de forma llamativa. Entonces ese aviso que el 112 transmite a Capitanía Marítima, a Marina Mercante es gestionado de forma también relativamente sencilla. Marina Mercante dice: 'quizás tenga algo que ver con el aviso del armador para la seguridad de la navegación hecho el 8 de diciembre'. Efectivamente se comprueba la carga y se pone de manifiesto que el contenedor, uno de los contenedores, tenía un contenido compatible con la aparición de esas bolitas".

Es entonces cuando la Xunta "pone de manifiesto a los Ayuntamientos la necesidad de activar los proyectos de limpieza de playas" señala la vicepresidenta para pasar al siguiente capítulo que es cuando Marina Mercante, el Ministerio de Transportes, activa sobrevuelos por si se puede observar cualquier tipo de rastreo, que ha salido a veces en formas de grandes bolsas o en esos pellets. No es percibible desde el aire porque esas bolsas son arrastradas por la corriente pero por debajo de la línea de flotación. La primera visibilidad tiene lugar cuando llega a la playa" confirma Ribera.

Defiende que como los riesgos del tamaño, el vertido, la gestión de las playas, los riesgos de contaminación...están protocolizados en un real decreto de 2012 y refleja la manera de ir actuando es la propia Xunta la que empieza a trabajar". En ese momento dice, "los voluntarios van a las playas, empiezan a aparecer ya de forma abundante y contacto con el presidente de la Xunta para ponerme a su disposición". Dicho esto insiste en que la "relación se ha mantenido desde el día 13 de diciembre, insisto como consecuencia de un primer aviso que sale de los servicios de la Xunta y se mantiene a lo largo de las semanas siguientes de ida y de vuelta".

"Absoluta disposición del Gobierno para ayudar"

¿Qué ocurre entonces solo hace 3 días para generarse la polémica? La explicación que da Ribera es que "a la vista de que empiezan a salir algunas palabras altisonantes" le recuerda al presidente gallego "lo que yo creo que es obvio. Está protocolizado cómo operar y estamos a su disposición en el supuesto de que la Xunta considere ayuda del Gobierno de la Nacion, pero si la Xunta no lo solicita, nosotros no podemos intervenir más allá de hacer un seguimiento ordinario".

Ribera, a Rueda: "Tiene usted un problema ¿lo quiere resolver? Fenomenal. ¿No necesita ayuda? Fenomenal"

La ministra se ha mostrado visiblemente molesta con la actitud de la Xunta y reprocha que "genera gran perturbación la manera en la que se ha contado con poca información, poca actuación, por tanto hay una impresión de que no se ha querido, no se ha actuado con la celeridad necesaria para poder generar tranquilidad en la gente, e inmediatamente despues se ha pretendido acusar al Gobierno de la Nación de ser responsable o ser desleal porque no intervenía cuando no corresponde intervenir. Yo creo que hay una cierta sensación de indignación por tratarnos y, perdóneme que parafrasee al señor Feijóo, pero es que me parece muy pertinente de vuelta: 'los gallegos no son tontos, pero el resto de españoles tampoco'".

Es entonces cuando Ribera lanza una batería de preguntas al señor Rueda:"Tiene usted un problema ¿lo quiere resolver? Fenomenal. ¿No necesita ayuda? Fenomenal. Lo que no puede ser es que no lo resuelva, no solicite ayuda y que encima nos acuse a los demás…esto no tiene sentido".

Además la vicepresidenta plantea otra cuestión "sobre si el tipo de gestión que está llevando la Xunta tiene algo que ver con tener elecciones, convocadas por cierto, después de que se produjera ese aviso desde el 112 a la Delegación del Gobierno".

E insiste: "Reitero la disposición del Gobierno de España para ayudar. Eso sí, creo que hay que ser honesto en el planteamiento de la información y en los protocolos" para finalizar diciendo: "¿Que activa nivel 2 y no quiere pedir ayuda? Pues ya está, no ayudamos, ayudamos en otro sitio, pero creo que los ciudadanos están pidiendo que colaboremos todos".