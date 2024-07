La NASA advierte ante las olas de calor: esta es la temperatura máxima que aguanta el cuerpo

Aunque mucha gente considera que es un problema futuro, el cambio climático global ya está ocasionado multitud de problemas, muchos de ellos incluso los notamos las personas. Un reciente estudio de la NASA titulado 'Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live', el país más poblado del mundo podría llegar a ser inhabitable en el año 2050 debido al aumento de las temperaturas. Las deducciones están basadas en la observación de la temperatura de bulbo húmedo, una medida que marca el calor y la humedad que puede soportar el cuerpo humano.

La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja a la que un objeto puede enfriarse cuando la humedad se evapora. Cuanto más baja es la temperatura de bulbo húmedo, resultará más sencillo el enfriamiento. Se trata de una medida con cierta gran relevancia en lugares cálidos y húmedos, donde la humedad del aire hace difícil la evaporación del sudor.

Colin Raymond, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, precisa que la temperatura de bulbo húmedo más alta que los humanos pueden soportar cuando cuando se encuentran expuestos a los elementos al menos seis horas, es de unos 95 grados Fahrenheit (35 grados Celsius).

El calentamiento global y las precipitaciones

Otro estudio aporta la primera evidencia observacional sistemática de que el cambio climático inducido por el ser humano supone que las precipitaciones sean más erráticas a nivel mundial. La investigación conjunta del Instituto de Física Atmosférica (IAP) de la Academia China de Ciencias, la Universidad de la Academia China de Ciencias (UCAS) y la Oficina Meteorológica del Reino Unido publicada en Science muestra un aumento sistemático en la variabilidad de las precipitaciones desde el siglo XX, de escala global a regional y de escalas de tiempo diarias a intraestacionales.

La variabilidad de las precipitaciones hace referencia a la desigualdad en el momento y la cantidad de lluvia. Lo que significa una mayor variabilidad es que las precipitaciones se distribuyen de manera más desigual a lo largo del tiempo, lo que produce períodos húmedos más húmedos y períodos secos más secos. Por ejemplo, algunos lugares pueden recibir la lluvia de un año en tan solo unos días, pero también tener largos períodos secos seguidos de fuertes lluvias, o alternar rápido entre sequías e inundaciones.

