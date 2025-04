Cae una piedra de grandes dimensiones y obliga a desalojar a toda una urbanización

Ha ocurrido en la localidad tinerfeña de Bajamar, afectada el pasado fin de semana por las intensas lluvias que provocaron escorrentías en toda la zona y por la lluvias generalizadas de las últimas semanas en toda la isla. Precisamente las persistentes precipitaciones han podido ser la causa de este desprendimiento aunque hay que decir que se trata de una ladera con mucha inclinación y que ha sufrido pequeños derrumbes en varias ocasiones, de hecho parte de esa ladera está protegida por mallas que tratan de evitar esos desprendimientos.

Este martes, a última hora de la tarde, la caída de una piedra de grandes dimensiones sorprendía a los vecinos de esta localidad. Se desprendió de la ladera y cayó sobre una vivienda provocándole graves daños ya que su peso aproximado es de una tonelada y media. Se trata de una ladera ubicada en la carretera general de Bajamar, la vía TF-13.

Afortunadamente no hay daños personales

Inmediatamente se desplazaron al lugar agentes de la policía local de La Laguna y Bomberos del consorcio de Tenerife. La primera medida fue asegurar que, en efecto, no había daños personales. Se procedió a regular el tráfico ya que parte de esa gran roca alcanzó la transitada vía. Los técnicos municipales están analizando la estructura de la casa para confirmar si el impacto ha podido afectar a su estructura.

Al mismo tiempo también se estudia en detalle la ladera para certificar si existe o no riesgo de que se puedan producir más desprendimientos. Tras un primer análisis, estimaron que, por precaución, se hacía necesario el desalojo de toda la urbanización. Unas treinta personas tuvieron que abandonar sus viviendas en la tarde de ayer. El Ayuntamiento proporcionó recursos alojativos a 15 personas que no tenían otro lugar donde pasar la noche.

No se sabe, de momento cuando podrán regresar ya que serán los técnicos los que determinen si las estructuras no están afectadas y si ya no hay riesgo para ellos.

La vía permanece abierta pero los trabajos continúan y a lo largo de este miércoles los bomberos van a seguir investigando el talud. Se está utilizando un dron para comprobar su consistencia y descartar así más derrumbes.

