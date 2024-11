Ángela, la española accidentada en Tailandia, llega a Valencia: "Sigue en estado de coma y crítica pero estable"

Ángela Agudo viajó el pasado mes de octubre a Tailandia junto a su pareja. En este viaje sufrió un accidente de moto y desde el 6 de octubre se encontraba ingresada en coma en la UCI del hospital Bangkok. Desde entonces, su familia ha luchado para poder trasladar a su hija a España, pidiendo incluso ayuda al Gobierno, pero su petición no fue aceptada por parte de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa.

Tras la negativa, los familiares y amigos llevaron a cabo una campaña para poder financiar el viaje de regreso. Un mes más tarde, Ángela ya se encuentra en Valencia, ingresada en la UCI del Hospital La Fe de la ciudad.

Según ha podido saber 'Las Provincias', Ángela llegó a España tras un viaje intercontinental con escalas en Dubái y Zúrich, donde estuvo acompañada en todo momento por sus padres, un enfermero y tres pilotos. A su llegada, la joven fue derivada directamente a la UCI con motivo de su crítico cuadro de salud. Allí permanecerá durante su recuperación, aunque "sigue en estado de coma y crítica pero estable", informan desde la familia al medio de comunicación.

Todos los aviones medicalizados de la UMAER desplegados en Canarias

Debido al estado crítico en el que Ángela se encontraba en Tailandia, su familia comenzó a recaudar fondos para poder pagar el alto coste de su ingreso hospitalario, así como para poder traerla de vuelta a España. En apenas horas lograron recaudar casi 300.000 euros.

También trataron de conseguir la ayuda gubernamental para que fletaran una aeronave militar para que transportasen a la joven de manera más segura. Sin embargo, la petición de auxilio fue denegada y comunicada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la alcaldesa de Godelleta —de donde es la joven—, Amparo Pardo. Robles le informó de que todos sus aviones medicalizados de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y del Espacio (UMAER) se encontraban desplegados en Canarias.

"A mi hija la ha dejado tirada"

El Gobierno de España no se ha hecho cargo del traslado, aunque la familia solicitó su ayuda. El hermano de la joven, Diego, está "decepcionado" con le Ejecutivo ante la ausencia de respuestas. Se queja del por qué con otros casos de personas que han sufrido accidentes o enfermedades si han procedido a su traslado y con su hermana no. Cuando la madre, María Ángeles, recibió la noticia de que no se iba a hacer cargo de su traslado cargó contra la ministra: "La ministra dijo que no iba a dejar tirado a ningún español. A mi hija la ha dejado tirada".

