Vender basura o masajear melones: negocios extraños que triunfan entre los clientes

Cada mañana Yeray se acerca al contenedor a buscar su próximo producto en venta. Es a lo que se dedica. Coge lo que otros no quieren y lo convierte en ganancias. "Siempre me encuentro cosas, donde quiera que voy. Luego lo pongo y lo vendo", nos cuenta. Le conocen como el 'millonario de la basura'. En su tienda, cientos de productos triunfan cada día. Hay de todo, tal y como enseña a Antena 3 Noticias: "Esto es un casco de los Transformers y esto una urna que me dio una mujer, su padre había fallecido".

No hay límites en las ideas de algunos para emprender. Ricardo, por ejemplo, ha creado un producto que triunfa en todo el mundo: una escopeta matamoscas. Es sencillo, funciona con sal y, una vez cargada, ya puedes disparar. "He conseguido que la gente pase de odiar a las moscas a esperar a que vengan", nos explica. Una manera divertida, asegura, de combatirlas.

Y esto no es todo. En Japón existe una empresa de melones premium. Tienen una curiosidad muy particular y es que estas frutas crecen con masajes y música. Dicen que así maduran mejor. Y como en el campo, también en la granja. Porque hay vacas que escuchan música clásica para estar relajadas y tranquilas. Son técnicas que utilizan las empresas para que su producto sea mejor.

Negocios descabellados, pero que existen y que están al alcance de cualquiera. Webs para alquilar amigos, sesiones de spa para vacas o agencias de viaje para peluches. Trabajos extraños, pero que tienen sus clientes.