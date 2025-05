El comité de análisis que investiga las circunstancias que concurrieron en el apagón eléctrico del pasado lunes ya ha celebrado su primera reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico tras haber recibido gran parte de la información solicitada en un primer momento a los agentes del sistema. Según fuentes consultadas por Antena 3 Noticias, las eléctricas aseguran que ya alertaron a Red Eléctrica de comportamientos anómalos una semana antes del apagón. De la misma forma, consideran que las explicaciones a lo sucedido están fundamentalmente en el operador único y transportista de la red, la empresa mayoritariamente estatal Red Eléctrica.

Fue a eso de las 12:33 horas del lunes cuando España se vio sumida en un gran apagón generando caos y desconcierto. Ahora, tres días después, el país ha retomado la normalidad y todos los esfuerzos se centran en averiguar el motivo de este histórico apagón.

El restablecimiento del suministro fue de forma progresiva a lo largo de la jornada del lunes y durante la madrugada del martes, mientras que el sistema quedó completamente restablecido a las 11:15 horas del martes 29 de abril, según informó Red Eléctrica.

Dos desconexiones con un segundo y medio de diferencia

El director de Servicios para la Operación de REE, Eduardo Prieto, señaló en una comparecencia que a la hora citada del lunes se registraron dos desconexiones separadas por un segundo y medio en la región suroeste peninsular que provocaron una caída brusca de la frecuencia.

La primera de estas desconexiones fue absorbida por el sistema, pero la segunda llevó al colapso. Aunque no se ha determinado el origen exacto del incidente, indicó que la localización de los eventos "puede hacer pensar que la pérdida de generación es solar". Desde un primer momento, se ha insistido en no especular con el posible origen del apagón hasta no disponer de todos los datos necesarios.

Poco después, Pedro Sánchez anunció la creación de una comisión de investigación dentro del Consejo de Seguridad Nacional, liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica, para analizar las posibles causas del apagón, mientras aseguraba que el Gobierno "va a llegar hasta el fondo en este asunto" y exigirá "todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados".

Debate sobre el peso de las renovables

El apagón ha provocado también ya varios debates, entre ellos si el creciente peso de las renovables hace más vulnerable el sistema, si conviene alargar la vida útil de las centrales nucleares o, incluso, si el operador, Red Eléctrica, debe ser en su totalidad público.

Los expertos coinciden en que el sistema eléctrico ha cambiado de manera radical en los últimos años con la incorporación masiva de parques eólicos y solares, el menor peso de las centrales de ciclo combinado y la práctica desaparición de las plantas de carbón y fuel.

En el momento exacto del apagón, casi el 55% de la demanda eléctrica en el sistema peninsular se estaba cubriendo con la aportación de parques solares fotovoltáicos, el 10% con energía eólica y algo menos del 5% con instalaciones solares térmicas, es decir, en torno al 70% procedía de tecnologías no gestionables. Entre las tecnologías gestionables, la generación nuclear y la hidráulica rondaban el 10% cada una y los ciclos combinados apenas aportaban un 3%.

