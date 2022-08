El truco para ahorrar en la factura de la luz este verano

Más información Guía para saber qué electrodomésticos desenchufar en vacaciones

El mercurio ya roza los 40 grados en media España y, para sobrellevar este calor, además de beber mucha agua, sentarse a la sombra y no salir en las horas de más temperatura, en muchas casas es necesario encender el aire acondicionado.

Este sistema de ventilación mantiene una estancia cerrada en la temperatura y humedad que el usuario establezca, modifica el aire caliente del lugar por aire frío. El aire acondicionado funciona con electricidad por lo que mucha gente se priva de conectarlo por mi miedo a que su uso suba mucho el gasto de la factura de la luz.

Tras el encarecimiento de la factura de la luz, este último año, muchas personas comenzaron a hacer uso de la electricidad por tramos del día en función del precio del kilovatio hora. Este nuevo consumo también afecta a la puesta en marcha del aire acondicionado, por lo que, para ahorrar este verano, lo más recomendable es encenderlo en las horas valle (de 00.00 horas a 08.00 horas y las 24 horas del fin de semana) y las horas llanas de precio medio (08.00 horas a 10.00 horas; de 14.00 horas a 18.00 horas y de 22.00 horas a 00.00 horas).

Además de seguir el horario para ahorrar en la factura de la luz, existen otros trucos para ahorrar en la factura de la luz este verano de 2022.

Lo primero es comprar un aire acondicionado eficiente con calificación A (con los que se ahorra hasta un 40% de energía), B o C, como máximo, y tener el hogar bien aislado para que no se escape la refrigeración ni entre calor del exterior. A la hora de instalar el sistema de ventilación se debe hacer en una zona en la que no dé el sol porque así no tendrá que trabajar más el aparato.

A la hora de utilizar el aire acondicionado es recomendable ponerlo en el modo Eco, con el que se puede ahorrar hasta un 30% de consumo. También no poner temperaturas excesivamente bajas porque para ello, el sistema necesitará gastar más energía para enfriar más. La temperatura óptima está entre 24 y 26 grados, según el Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDEA).

No es aconsejable que la temperatura de fuera y la de dentro difieran en más de 12 grados. Cada grado que se baja en el aire acondicionado supone un aumento del 8% del consumo que se hace, por lo que a menor temperatura, menor ahorro en la factura de la luz.

Para ayudar a mantener la casa en una temperatura óptima, se deben bajar las persianas y los toldos en las horas de más calor y evitar abrir ventanas o puertas mientras el sistema de ventilación esté funcionando.

Los expertos también recomiendan hacer una revisión anual del aire acondicionado para limpiar los filtros. Asimismo, apagar el aparato cada vez que se salga de casa para evitar un consumo excesivo.

Para hacer un buen seguimiento del gasto de luz durante los meses de verano en los que se está menos en casa es recomendable solicitar la factura electrónica a la compañía eléctrica pertinente. Además, a veces interpretarla puede ser un calvario y es necesario recurrir a estas claves para entender la factura de la luz. Al tener una concienciación real del gasto es más fácil ahorrar y prevenir subidas en el consumo. La factura electrónica se puede consultar desde la web de la compañía, desde la aplicación de la que dispongan o desde el propio correo electrónico del cliente.