Qué pasa si me voy de vacaciones sin desenchufar la nevera

Esta duda que pasa por tu cabeza solamente cuando estas a punto de salir de fin de semana ¿Apago o no apago la nevera? De pronto se piensa en la comida, el gasto energético, la factura, los cortes de luz... puede ser tan abrumador que muchas veces dejamos la decisión al azar o nos quedamos con la opción que más nos convenga en ese momento. Pero detrás de esa decisión hay una serie de factores que debes tener en cuenta a la hora de irse de vacaciones en verano.

Se debe considerar primero el gasto que puede suponer una nevera encendida durante los 4 o 5 días que podría durar tu viaje. La nevera es uno de los electrodomésticos que más energía consume y es por ello que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda vaciarla completamente y apagarla en el caso de un viaje. Siendo una salida conta puede no merecer la pena, pero la OCU advierte que, durante una salida larga de aproximadamente un mes, se pueden llegar a gastar de 3,5 a 7 euros de forma innecesaria, en el caso de los más voluminosos.

Este gasto de dinero, aunque pueda no suponer una diferencia significativa para algunos, es un gasto completamente innecesario que se suma a la pérdida de muchos de los productos de dentro por su caducidad. Se recomienda entonces vaciar la nevera, limpiarla y desenchufarla en el caso de una salida larga.

La importancia de ahorrar energía

La situación actual, afectada por la crisis energética producto de la guerra de Ucrania, se suma a una subida del precio de la factura de la luz, dejando un panorama muy desolador. En el entorno doméstico no tiene por qué suponer ninguna catástrofe, más aún si se van formando hábitos de ahorro que bien ejecutados, no deben tener ningún impacto en nuestra vida.

Dejar los electrodomésticos enchufados o en suspensión, aunque se encuentren apagados, suponen un consumo energético o consumo fantasma que puede ser evitado. Según la OCU, de desconectar los electrodomésticos cunado no se están utilizando se puede llegar ahorrar hasta el 10% de la energía que consume el hogar. La televisión, las consolas, el ordenador, las lámparas son solo algunos de los enchufables que no necesitan estar conectados mientras no se utilizan.

La organización de consumidores también advierte de que el termostato es el aparato que más electricidad consume. Se recomienda que se cierre la llave del agua y utilizar al que queda almacenada hasta que el aparato quede completamente vació, con lo que nos aseguramos también de que no se salga el agua en caso de avería.

Cuando se sale de viaje, es recomendable desconectar electrodomésticos como el horno o el microondas, sobre todo si se tienen marcadores horarios que continúan consumiendo electricidad, aunque no se estén usando. La opción más sencilla, en caso de que se tenga el frigorífico vacío y nada que dependa de la electricidad, es desconectar la corriente directamente desde el cuadro de luz.

Consejos para vaciar la nevera

Si optamos por vaciar la nevera tras planificar una salida larga, lo que se debe de hacer es vaciar el frigorífico y desenchufarlo. Para ello se puede optar por consumir todo lo que tengamos, ya que se deberá dejar la puesta abierta cuando vayamos a desenchufar la nevera y con el interior limpio para evitar los malos olores. Esto se puede hacer con cualquier electrodoméstico, como la secadora o el lavavajillas. Si aun así debemos guardar algo en la nevera, otra opción de ahorro es secar muy bien los alimentos y sellarlos de la mejor manera posible. Entonces se puede revistar el termostato de la nevera para que gaste lo menos posible.