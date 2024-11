Transferencias gratuitas e inmediatas: así serán los pagos en 2025

La Unión Europea (UE) dio luz verde a las nuevas reglas relativas al sector financiero el pasado mes de febrero. Esto suponía que se deberían ejecutar las transferencias en euros en menos de diez segundos y a ofrecer estos pagos instantáneos al mismo precio que el resto.

Los países miembros de la Unión Europea estarán obligados a acatar la nueva norma en 2025. Pero, ¿qué se aprobó exactamente? El nuevo reglamento prevé que las transferencias de euros sean instantáneas, es decir, procesadas inmediatamente independientemente del día o la hora a la que se reciban.

De este modo, se establece que el dinero llegue a la cuenta del beneficiario en menos de 10 segundos. Y no solo en transferencias dentro del mismo país, sino también a otro Estado de la UE (incluidos los Estados miembros de la UE cuya moneda oficial no sea el euro). La única excepción al tiempo de efectuar el pago será por el riesgo de falta de liquidez en la divisa europea.

"La inmediatez de las transferencias deberá garantizarse con independencia del día o la hora; el dinero deberá llegar a la cuenta del destinatario en un plazo de 10 segundos. El ordenante también debe ser informado en un plazo de diez segundos de si los fondos transferidos se han puesto a disposición del receptor", explicaba la UE en una nota de prensa.

También se avecinan cambios en las comisiones. No podrán suponer un coste extra para el cliente. El precio que cobran tanto a quien efectúa la transferencia inmediata como a quien la recibe no puede ser mayor que el que cobran por una transferencia normal en euros. "Los cargos aplicados por las transferencias inmediatas en euros no podrán ser superiores a los aplicados a las operaciones convencionales de transferencia no instantánea en euros", detalla el Ejecutivo comunitario.

Los bancos en España han llegado a cobrar hasta 12 euros a los usuarios por realizar transferencias nacionales instantáneas, según denuncia Facua. No se aplicaba comisión si aceptaban que tardase uno o varios días en llegar al destinatario. Con el reglamento modificado, la UE ha querido poner fin a estas prácticas y garantizará que todas las transferencias sean recibidas en el plazo máximo de 10 segundos sin cobrar un importe adicional al que aplican a las convencionales.

La norma mejorará la detección de fraudes

Las nuevas normas incluyen medidas para mejorar la detección y la prevención de los fraudes, para ello se exigirá a los proveedores de pago que proporcionen gratis un servicio para verificar la identidad del cliente a quien se quiere enviar dinero. En definitiva, se ofrecerá un servicio de verificación de la identidad del destinatario sin conste adicional.

Las entidades también deben permitir a sus clientes fijar un importe máximo para las transferencias instantáneas en euros, que podría modificarse fácilmente antes de ejecutar una nueva transferencia.

Por ejemplo, si se detecta que el nombre que proporciona quien hace la transferencia no coincide con el titular de la cuenta beneficiaria, el proveedor tendrá que informarle o pagarle una compensación si ha sufrido algún perjuicio financiero.

Con las medidas también se quiere prevenir el blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Para eso, los bancos estarán obligados a comprobar si sus clientes están sancionados u otras medidas restrictivas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

