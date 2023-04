El 'timo del ascensor' ya se desplaza por España

El 'timo del ascensor', como la mayoría de las estafas, se aprovecha de una necesidad latente para hacerse con el botín. En este caso, las víctimas suelen ser comunidades vecinales y la excusa es la obra nueva de un ascensor.

El ejemplo más reciente de esta estafa se ha detectado en Asturias donde una comunidad de vecinos contrató los servicios de una empresa para construir un nuevo elevador. Los propietarios, según informa la RTPA, llegaron a pagar miles de euros pero la constructora, Porcelanorte, abandonó los trabajos hace año y medio dejando la fachada abierta y el portal en ruinas.

Otros medios indican que no es la primera estafa que habría realizado esta constructora y que en la última década ha abierto y cerrado diferentes sociedades. La de estos vecinos de Gijón no es la primera denuncia interpuesta algunas de ellas por no pagar a extrabajadores y otras por deber grandes cantidades a proveedores.

No solo es la pérdida económica sino también los destrozos en el edificio ya que la obra sí comenzó a realizarse y por ejemplo hay el hueco del elevador se ha hecho dejando las escaleras inestables y otros elementos de riesgo. Muchos de ellos tienen miedo a caerse porque en los huecos que han quedado no cabe una silla de ruedas ni un carro de la compra.

Los estafadores se aprovechan de que el ascensor, sobre todo en comunidades con vecinos mayores, es un elemento esencial más aún si el edificio es de varias alturas. Los digitales cifran en el caso asturiano a 4 comunidades vecinales los estafados, en total medio centenar de viviendas y cada bloque habrían entregado 8.000 euros.

Otros timos

En cuestión de timos siempre es recomendable estar atento a los avisos de la OCU. Recientemente ha alertado de la estafa de la doble llamada. Un ejemplo de 'vishing' en el que los estafadores utilizan el teléfono para contactar con las víctimas, haciéndose pasar por una empresa con la finalidad de robar datos de los usuarios, en este caso suplantando la identidad de la OCU.

El engaño se basa en una trama de dos llamadas telefónicas. De esta manera, el usuario recibe una llamada en la que se presentan como su actual compañía telefónica, asegurando que se le va a subir el precio de su tarifa contratada de manera inminente y una segunda llamada que le ofrece una buena oferta si contratan la tarifa.