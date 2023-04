Se disparan las estafas en los pisos de alquiler: así logran que caigas en la trampa

Maite lleva 5 años viviendo en Málaga y reconoce que, para conseguir un piso, tienes que "ponerte a buscar por lo menos 5 meses antes". Ahora quiere irse a vivir con su pareja y desde enero que llevan buscando piso: "Está siendo imposible". Además, alerta de que cada 10 anuncios que se encuentra, la mayoría no son fiables. Distintos anuncios con las mismas fotografías y números de teléfono que no son de particulares. Denuncia que algunos portales de internet no cuentan con filtros de "credibilidad" o "fiabilidad".

Estafa de alquiler

Es más, Maite cuenta que ella misma fue víctima de una 'estafa de alquiler'. Encontró un anuncio que era muy atractivo: un precio muy competente (500-600 euros por dos habitaciones), un piso maravilloso con condiciones que no se encuentran en otros inmuebles, excelente ubicación y una descripción muy escueta.

Cuando se puso en contacto con ellos, le insistieron en que había mucha gente interesada en el piso y que quien antes lo reservase, se lo quedaba. Ahí está la trampa: "No te dejan ver el piso y te dan largas. Lo puedes ver pero antes necesitamos reserva", alerta la joven.

Le sugirieron hacer una reserva de 250 euros, la mitad del alquiler mensual. Una cuantía "pequeña" porque "así no es un delito grave y no lleva a ningún lado", reconoce Maite. Además, el ingreso se realizaba en un banco digital lituano que no deja rastro, algo que despertó aún más sus sospechas. Afortunadamente, fueron conscientes de que se trataba de una estafa y pudieron pararlo a tiempo.

Ella quiso denunciarlo a través de un hilo de Twitter para que la gente estuviera al tanto y tomase precauciones al respecto. Y para su sorpresa, muchos usuarios le hablaron diciéndole que, por desgracia, habían caído en eso. Una vez pagada la reserva, el anuncio y el contacto desaparece. El 'inquilino' se queda sin dinero y sin piso.

Las estafas de alquiler se han disparado. Ferran Font, portavoz y director de estudios de 'pisos.com' reconoce que bloquean un promedio de 150-200 intentos de fraude al mes en sus plataformas. Según el portavoz, detrás de estos fraudes pueden estar organizaciones nacionales e, incluso, internacionales, que buscan aprovecharse de las dificultades del mercado de alquiler.