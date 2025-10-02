Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Tiene que estar preocupado TikTok por la denuncia de FACUA por publicidad sexista?

¿Tiene recorrido la denuncia de FACUA a TikTok por un anuncio en el que se ofrece un GPS para "cazar a mujeres infieles"?

Una persona abriendo la aplicación de TikTok

Entrevista a Montse Suárez | Pexels

Miriam Vázquez
Publicado:

¿La ha liado TikTok? Hace una semana, FACUA anunciaba una denuncia contra la red social por vender un dispositivo de geolocalización que se publicita en la plataforma como un sistema para "cazar a mujeres infieles". La denuncia no solo se dirige contra TikTok, sino también contra el vendedor Budget Smarter, pero ¿qué trayectoria legal puede tener esta demanda?

Para entender los hechos, vamos a empezar resumiendo qué ha ocurrido. Este dispositivo de geolocalización se publicita en TikTok, pero también se vende en esta red social a través de su plataforma online y es TikTok quien envía a los compradores el producto.

El anuncio

@mango_goodman es una de las cuentas a las que la red social da una "comisión pagada" por dicho anuncio. Este usuario vende de la siguiente manera el producto. "Este mini GPS puede hacerlo todo: proteger a tus peques, asegurar tu coche… ¡y hasta cazar a quien te engaña!". En las diferentes publicaciones para el mismo producto, FACUA destaca que se llega a leer: "Si tu mujer tiene una cita para echar un polvo…", además una voz señala que va dirigido a "hombres con mujeres infieles".

Preguntamos a la abogada Montse Suárez qué recorrido tiene esta demanda y ella la califica de "acertada" y lo argumenta citando el Artículo 18 de la Constitución, así que antes de nada vamos a ver qué dice dicha norma.

"Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

  • 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
  • 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
  • 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos."

Con todas las cartas sobre la mesa, seguimos con las explicaciones de Montse Suárez. "A parte de sexista, la publicidad se tacha de ilegal cuando contradice valores constitucionales, y el Artículo 18 de nuestra Constitución determina como un derecho fundamental el del honor y la intimidad personal y familiar. Por tanto, publicidad dirigida de esta manera es ilegal, pero también es ilegal el que lo compra mintiendo al vendedor diciendo que es para localizar a su mascota o para localizar si le roban el coche y luego lo utiliza con un fin ilegal que es perseguir, acosar, presuntamente, a una mujer para descubrir si le es infiel o no. Ojito con ese comportamiento que es delito porque no tiene ni siquiera el consentimiento de la persona agraviada. Ojo también con empresas que están introduciendo esos GPS en vehículos de motor de empresa. Cuando no hay consentimiento del trabajador, la conducta es igualmente ilegal", explica la abogada.

Consecuencias penales

¿Y qué responsabilidad tiene la empresa? Pues la misma. "Sería la misma responsabilidad para el fabricante, el vendedor. Por lo que también se dirige a élla esa acción de esa publicidad tachada de ilegal, a mi juicio muy acertadamente, es porque en su plataforma de venta de TikTok está el enlace para poder vender el aparato. Aparato que sigue y graba, es como monitorizar todos tus actos de todo lo que haces al día. Estás en el baño, estás hablando con un amigo y te ha colocado tu pareja ese GPS en el bolso para seguirte sin tu consentimiento. Es un delito, aunque lo compres para seguir a tu mascota. Si lo compras para seguir a tu pareja o a una persona, para saber si te es infiel es delito contra la intimidad y la publicidad. Insisto, a mi juicio la acción de FACUA es acertadísima porque esa publicidad incita a cometer una presunta conducta delictiva, es sexista, atenta a la intimidad y TikTok responde igual que si fuera la tienda que lo vende", insiste la experta.

