El 83% de los colegios concertados cobra cuota y en el 69% es obligatoria, según un estudio encargado por CICAE

El Estudio de Cuotas y Precios en Colegios Concertados, presentado este miércoles en Madrid por CICAE (Asociación de Colegios Privados e Independientes) determina que el 83% de los colegios concertados en España cobra una cuota base educativa a las familias.

Una cuota que varía notablemente dependiendo de cada comunidad autónoma. Además, en el 69% de los casos, esta cuota es obligatoria, algo que vulnera el "derecho de las familias a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos".

El estudio muestra que Andalucía, con una cuota media de 28,60€, es la comunidad autónoma de España donde los colegios concertados son más baratos. En el lado contrario se sitúa Cataluña, con los colegios concertados más caros, donde la cuota media mensual se sitúa en 219,70€.