Las asociaciones de consumidores acusan de incurrir en "publicidad engañosa" a la agencia de viajes 'online' Destinia por prometer a sus usuarios la devolución del importe del hotel si llueve en sus vacaciones.



La campaña publicitaria "Destinia.com te devuelve el dinero del hotel si llueve en tus vacaciones", no tiene "matices" ni "letra pequeña". Sin embargo, oculta que sólo cumplirá su promesa si se alcanza una cantidad de lluvia que resulta extremadamente improbable entre junio y agosto. Además, la promoción está limitada a zonas costeras.



Además, las condiciones de la oferta en su página web advierten que no devolverá la totalidad del dinero, sino un máximo de 50 euros por día. Y si el precio por noche del hotel no supera los 50 euros, "no reembolsaría ni un céntimo", alerta Facua.



Destinia plantea en las condiciones de su seguro de buen tiempo, las cuales no cita en la publicidad, que para devolver el dinero debe llover como mínimo 12,77 milímetros por metro cuadrado cada día que se reclame. Teniendo en cuenta que esta promoción es válida entre los meses de junio y agosto de 2010 la probabilidad de que se cumpla este requisito es "extremadamente reducida".



Un análisis realizado sobre el nivel de precipitaciones que se produjo entre junio y agosto de 2009 pone de manifiesto que sólo se alcanzó el mínimo planteado por la agencia de viajes en nueve de las 188 localidades costeras españolas. Ningún municipio costero de Andalucía, Islas Baleares, Mucia e Islas Canarias alcanzó esa cantidad de lluvia.