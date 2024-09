"Quiero hacer mis ocho horas de trabajo e irme a mi casa tranquila": La generación que dejó de vivir para trabajar

Pedimos a Beatriz (30 años) y a Laura (75 años) que nos compartan su visión sobre el trabajo. Dos generaciones, dos visiones completamente diferentes. "Los jóvenes tienen que trabajar duro porque va intrínseco, tienes ambiciones y aspiraciones" dice Laura firmemente. "Tienes que trabajar para ti, no creo que tengas que darlo todo por una empresa" rebate la joven.

Son las dos visiones sobre el trabajo que conviven actualmente. Muchos jóvenes prefieren evitar sobrecargarse de trabajo frente a la creencia de que cuantas más horas pases en el puesto laboral más productivo es el trabajador.

"Prefiero no tener responsabilidades"

Nuevas formas de trabajo

"Me he dado cuenta de una cosa...No tengo ambición laboral". Así empieza el mensaje que Marta ha subido a sus Redes Sociales y en el que. El suyo es uno de los muchos vídeos que circulan en la red bajo el término "(ambición silenciosa). Un movimiento al que cada vez se suman más jóvenes que prefieren, como ella, "no tener responsabilidad en el trabajo". A sus 25 años Marta asegura que en este momento "no quiero ascender, ni llegar a X puesto. Quiero una salario que me permita vivir y hacer mis cosas", concluye.

No quieren hacer lo mínimo, pero tampoco sobrecargarse. Quieren cumplir con su trabajo, con su horario y al terminar disfrutar de su vida. Gran parte de ellos prefieren cambiar de trabajo "en busca de nuevas y mejores oportunidades a tener un trabajo para toda la vida" nos cuentan.

