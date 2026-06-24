Reestablecida la línea Madrid-Sevilla tras la caída de un cable de alta tensión

Desde las 19:47 horas del martes, la circulación de la alta velocidad Madrid-Sevilla en los dos sentidos permanecía suspendida debido a un fallo en el suministro eléctrico. La caída de un cable de alta tensión ajeno a Adif dejó a esa hora a los pasajeros en plena hora de calor atrapados.

Sin embargo, poco más tarde de las seis de la mañana Adif ha informado que el servicio ha quedado reestablecido: "Una vez solucionada la incidencia en catenaria Adif pone a disposición de las empresas ferroviarias la infraestructura".

El incidente ha afectado a unos 25 trenes de larga y media distancia, y ha obligado a cancelar varios trayectos. Durante varias horas, los pasajeros estuvieron parados en mitad de trayecto y fueron desviados a Córdoba, desde donde han podido continuar su trayecto en autobús hasta Sevilla o Madrid.

Las estaciones de las estaciones de Sevilla, Córdoba y Madrid han permanecido abiertas durante toda la noche para los pasajeros afectados.

Adif señala que la falta de suministro eléctrico y los daños en la catenaria han sido provocados por la caída de un cable de alta tensión, que no es titularidad de la propia compañía, sobre la infraestructura ferroviaria. "Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible", ha dicho Adif.

Por su parte, Renfe ha informado a los pasajeros que ha habilitado los cambios y anulaciones gratuitos para trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El cable que se ha caído es propiedad de Endesa, que trabaja de forma coordinada con Adif para gestionar la retirada del cable en el menor tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad. Para ello, se está llevando a cabo un estrecho trabajo de colaboración entre los centros de control de Endesa y Adif y los equipos desplegados sobre el terreno, que deben sincronizar las actuaciones en dos infraestructuras eléctricas distintas: la red de distribución de Endesa y la red ferroviaria.

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