Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Trenes

Reestablecida la línea Madrid-Sevilla tras la caída de un cable de alta tensión

El cable que se ha caído es propiedad de Endesa, que trabaja de forma coordinada con Adif

A3 Noticias 1 (04-09-25) Una caída de los servidores informáticos paraliza o retrasa todos los trenes AVE con origen y destino Madrid

Suspendida la línea Madrid-Sevilla por la caída de un cable de alta tensión: pasajeros atrapados en plena ola de calor | atresplayer.com

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Desde las 19:47 horas del martes, la circulación de la alta velocidad Madrid-Sevilla en los dos sentidos permanecía suspendida debido a un fallo en el suministro eléctrico. La caída de un cable de alta tensión ajeno a Adif dejó a esa hora a los pasajeros en plena hora de calor atrapados.

Sin embargo, poco más tarde de las seis de la mañana Adif ha informado que el servicio ha quedado reestablecido: "Una vez solucionada la incidencia en catenaria Adif pone a disposición de las empresas ferroviarias la infraestructura".

El incidente ha afectado a unos 25 trenes de larga y media distancia, y ha obligado a cancelar varios trayectos. Durante varias horas, los pasajeros estuvieron parados en mitad de trayecto y fueron desviados a Córdoba, desde donde han podido continuar su trayecto en autobús hasta Sevilla o Madrid.

Las estaciones de las estaciones de Sevilla, Córdoba y Madrid han permanecido abiertas durante toda la noche para los pasajeros afectados.

Adif señala que la falta de suministro eléctrico y los daños en la catenaria han sido provocados por la caída de un cable de alta tensión, que no es titularidad de la propia compañía, sobre la infraestructura ferroviaria. "Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible", ha dicho Adif.

Por su parte, Renfe ha informado a los pasajeros que ha habilitado los cambios y anulaciones gratuitos para trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El cable que se ha caído es propiedad de Endesa, que trabaja de forma coordinada con Adif para gestionar la retirada del cable en el menor tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad. Para ello, se está llevando a cabo un estrecho trabajo de colaboración entre los centros de control de Endesa y Adif y los equipos desplegados sobre el terreno, que deben sincronizar las actuaciones en dos infraestructuras eléctricas distintas: la red de distribución de Endesa y la red ferroviaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer

Solo el 33% de autónomos y pymes españolas utiliza IA en su producción

Solo el 33% de autónomos y pymes españolas utiliza IA en su producción

Publicidad

Economía

A3 Noticias 1 (04-09-25) Una caída de los servidores informáticos paraliza o retrasa todos los trenes AVE con origen y destino Madrid

Reestablecida la línea Madrid-Sevilla tras la caída de un cable de alta tensión

Declaración de la Renta 2025

Qué hacer si ya has presentado la Declaración de la Renta y te das cuenta de un error; así se puede modificar

Bloques de viviendas

Últimos días para presentar la Renta 2025: Qué es la referencia catastral de mi vivienda y cómo incluirlo en la Declaración

A los 80 años y tras trabajar 49 años, vive en una furgoneta porque no encuentra un alquiler que pueda pagar
PRECARIEDAD

A los 80 años y tras trabajar 49 años, vive en una furgoneta porque no encuentra un alquiler que pueda pagar

Imagen de archivo de ola de calor
Consumo

El calor cambia nuestra forma de comer: los platos preparados disparan sus ventas y el gasto familiar aumenta

Los huevos, ese alimento que, cada vez, está más de moda
NUTRICIÓN

El alimento estrella: los españoles comen un 15% más huevos que hace tres años

En los últimos tres años se ha incrementado su consumo hasta un 15%, un alimento proteico que resulta más económico que la carne y el pescado.

'Vivienda y salud mental: una generación atrapada' en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias
Vivienda

'Vivienda y salud mental: una generación atrapada' en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

La nueva entrega del videopodcast de Antena 3 Noticias analiza las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda y vemos cómo está afectando a su salud mental.

Terrazas

Este es el motivo por el que este verano no podrán abrir muchas terrazas

Cita previa Renta

Renta 2025: qué ocurre si tu gestor o Hacienda se equivocan en tu declaración

Atresmedia refuerza su liderazgo en el consumo digital y amplía su ventaja frente a la competencia

Atresmedia refuerza su liderazgo en el consumo digital y amplía su ventaja frente a la competencia

Publicidad