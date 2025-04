Simulador Renta 2024 - 2025: ya puedes saber si la declaración te saldrá a pagar o a devolver este año

Con la campaña de la Declaración de la Renta 2024-2025 próxima a comenzar el 2 de abril, es fundamental que los contribuyentes se preparen adecuadamente para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Una herramienta clave en este proceso es el simulador Renta WEB Open, ofrecido por la Agencia Tributaria, que permite a los ciudadanos estimar el resultado de su declaración antes de su presentación oficial.

Esta herramienta no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales. A partir de los datos que se introduzcan, se puede simular la declaración del IRPF. ¡Así de simple!

¿Cómo acceder al simulador Renta 2024 WEB Open

Para utilizar el simulador, sigue estos pasos:

1. Accede al sitio web oficial de la Agencia Tributaria y busca la sección de "Simuladores". 2. Selecciona "Renta WEB Open" para iniciar. 3. Elige la opción de crear una nueva declaración o cargar una previamente guardada. 4. Introduce tus datos personales y económicos según las indicaciones del simulador.

Una vez completada la información, el simulador mostrará una estimación del resultado de tu declaración, indicando si te corresponde pagar o recibir una devolución. Es importante destacar que los resultados obtenidos con el simulador son meramente orientativos y no tienen validez legal. No obstante, proporcionan una visión aproximada de la situación fiscal del contribuyente, lo que facilita la planificación financiera y la toma de decisiones antes de la presentación oficial de la declaración.

Fechas clave de la campaña de la Renta 2024 - 2025

La Agencia Tributaria ha publicado el calendario oficial para la campaña de la Declaración de la Renta 2024-2025. Los contribuyentes podrán presentar su declaración del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal 2024 entre el 2 de abril y el 30 de junio de 2025.

La declaración se puede realizar por Internet, teléfono o de manera presencial. Para la presentación por Internet, el acceso al borrador estará disponible desde el 2 de abril. La presentación telefónica requiere cita previa del 29 de abril al 27 de junio, y puede realizarse del 6 de mayo al 30 de junio. La presentación presencial también necesita cita previa, a solicitar entre el 29 de mayo y el 27 de junio, pudiendo hacerlo del 2 al 30 de junio.

Es fundamental que los contribuyentes revisen el borrador y tengan la documentación necesaria para asegurar la corrección de los datos antes de la presentación. En conclusión, el simulador Renta WEB Open es una herramienta útil para anticipar el resultado de la Declaración de la Renta 2024-2025. Aprovechar este recurso y estar al tanto de las fechas clave de la campaña permitirá a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales de manera eficiente y sin contratiempos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com