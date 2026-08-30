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El mal estado de las carreteras: el otro obstáculo de la operación retorno

Miles de conductores regresan estos días a las carreteras coincidiendo con el final de las vacaciones. Un retorno que vuelve a poner el foco en el estado de conservación de algunas vías.

El mal estado de las carreteras: el otro obstáculo de la operación retorno

El mal estado de las carreteras: el otro obstáculo de la operación retorno

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Laura Gómez
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"La carretera está muy mal. Si eres un turismo te tienes que ir a la izquierda porque la derecha está destrozada", explica uno de los conductores. Otros aseguran que el deterioro obliga a extremar la precaución: "Traigo el limitador a 110 e intento ir por debajo. Piensas por dónde vas a ir, miras la carretera".

Carreteras secundarias, las más afectadas

Baches, cambios en el firme y falta de arcén dificultan la convivencia entre turismos, tractores y ciclistas. "Los agricultores tenemos que tener cuidado porque la carretera no tiene arcén. Los ciclistas, tractores y coches tenemos que pararnos", señala otro usuario.

Para los expertos, el problema va más allá de la comodidad. "Esas pequeñas piedras pueden llegar al cristal, o pinchar", advierte Alberto Marina, ingeniero de caminos.

Reclaman más mantenimiento

Marina apunta también a años de falta de actuaciones: "Hubo muchos años, diez años, que no se hizo nada y son las consecuencias que estamos viendo". La solución, asegura, pasa por anticiparse al deterioro: "El mantenimiento es fundamental, el gran olvidado".

Los conductores reclaman que se actúe cuanto antes. "Van tarde, deberían de actuar ya", lamenta uno de ellos.

Una reivindicación que llega en plena operación retorno, cuando miles de vehículos vuelven a las carreteras y cualquier desperfecto puede convertirse en un riesgo añadido.

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