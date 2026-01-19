Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El SEPE impulsa una ayuda de 600 euros durante 4 meses para quienes encadenan trabajos temporales en este sector

Si tienes esta profesión y trabajas en proyectos temporales, esto te interesa. El SEPE te ayuda con 600 euros durante 4 meses.

Habitaci&oacute;n con objetos art&iacute;sticos

Ayuda del SEPE artistasImagen creada por IA

Antena 3 Noticias
Publicado:

Siempre se ha dicho que la vida del artista es muy complicada. Todos sabemos que los trabajos artísticos son muy inestables. Hoy puedes tener muchos proyectos, pero mañana quizá estés en paro sin un respaldo económico y con miedo a afrontar el futuro. Por ello, el SEPE ha pensado en este sector.

Si eres un profesional de las artes escénicas, audiovisuales y musicales; o si te dedicas a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para el desarrollo de las actividades artísticas; estás de enhorabuena porque puedes acceder a esta ayuda de 600 euros durante 4 meses. Esta prestación busca ofrecer un pequeño respiro económico a quienes viven de su talento y creatividad. Su objetivo principal es respaldar trayectorias con ingresos variables y encadenadas por proyectos, ya sean bolos, rodajes o funciones.

Esta medida, aunque temporal, puede marcar la diferencia entre poder seguir dedicándote a tu vocación o tener que abandonarla por falta de recursos. La cuantía de la misma oscilará entre 480 y 600 euros al mes, en función de la base de cotización previa.

¿Qué requisitos son necesarios para solicitar esta ayuda del SEPE?

Para conseguir esta ayuda del SEPE durante 4 meses, debes estar en situación legal de desempleo, inscribirte como demandante de empleo y acreditar cotizaciones específicas en el sector. Es decir, estos son los requisitos que necesitas cumplir:

Estar en desempleo legal e inscrito como demandante de empleo. Acreditar al menos 60 días cotizados en el sector en los últimos 18 meses, o 180 días en los últimos 6 años. Pertenecer al colectivo destinatario: artes escénicas, audiovisuales y musicales, y actividades técnicas o auxiliares vinculadas. Cumplir el resto de requisitos establecidos por el SEPE.

Ahora bien, esta ayuda no es compatible con otras prestaciones públicas ni con empleos remunerados, ya sea por cuenta propia o ajena. Si deseas volver a solicitarla en el futuro, debe transcurrir al menos un año desde la extinción de la anterior Prestación Especial para Artistas.

¿Cómo solicitar la ayuda de 600 euros?

Tienes dos opciones para solicitarla: a través de la sede electrónica del SEPE o en una oficina física con cita previa. En el trámite, deberás indicar en el campo "Observaciones" que se trata de la "Prestación especial de artistas".

Una vez aprobada, recibirás 600 euros al mes durante 4 meses consecutivos. El pago se realiza a mes vencido en la cuenta que indiques.

Economía

