El Gobierno descarta un ciberataque como causa del gran apagón y explica que el origen está en Granada, Badajoz y Sevilla

Este miércoles comparece en el Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para dar explicaciones del gran apagón que sufrió toda España el pasado lunes 28 de abril. Ya durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta del PP, la ministra ha revelado que todo empezó con pérdidas de generación en Granada, Badajoz y Sevilla.

En sus palabras, tras haber analizado ya "millones de datos", se ha constatado que hubo "dos oscilaciones" media hora antes de la caída del suministro, tanto en el sistema de la Península Ibérica como en la conexión con el resto del continente europeo. "También hemos descartado hipótesis, y ya sabemos claramente que no fue problema de cobertura, ni de reserva del tamaño de las redes", agregó la ministra.

Sin embargo, y en línea con lo que ha mantenido el Gobierno estas semanas, la vicepresidenta afirmó que determinar las causas del apagón es una tarea de "extrema complejidad", que hay que llevar a cabo con "rigor" y "no recetas simples". No obstante, sí aclaró que l "no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque". Por lo tanto, no hay indicios de que Red Eléctrica sufriera un ciberataque, una posibilidad que el Ejecutivo sí había mantenido abierta hasta ahora.

A su juicio, la propuesta del PP de bajar impuestos a las energéticas como posible solución "no es serio". Por su parte, Borja Sémper, diputado del PP, aseguró que hasta ahora las explicaciones dadas a las causas del gran apagón son "lamentables".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com