El miedo a un nuevo apagón acaba con la existencia de grupos electrógenos en las ferreterías

Desde el pasado 28 de abril, por miedo a un nuevo apagón eléctrico, son muchas las personas que se están acercando a las ferreterías para hacerse con uno. Pero en la inmensa mayoría de los casos tienen que volverse a sus hogares con las manos vacías: están agotados, y muchos negocios ni siquiera saben cuando los van a recibir.

Es lo que ocurre, por ejemplo, en Agrofer Cadena 88, en Santiago de Compostela. Su encargado, José, habla de “una auténtica psicosis”, asegurando que "lo que no se vendió en todo el invierno se vendió en un solo día", y que "ahora siguen preguntando por ellos, pero ya no hay ni en los almacenes".

"Es la primera vez en mi vida desde que trabajo en esto, y son ya muchos años, que la gente llega y dice que quiere un generador ya, sin importarle ni el modelo, ni el precio. Normalmente, la gente compara, se lo piensa, tarda unos días en decidirse… pero ese día les daba igual, era una locura, les valía cualquiera, y lo querían en el momento".

Y, además, en su pequeño negocio, como en tantos otros, no tenían muchas unidades a la venta: "No es habitual que vengan a comprar un grupo electrógeno para una vivienda, y mucho menos en primavera. Teníamos unos pocos, los que solemos pedir para tener en stock en invierno, pero no contábamos con esto, y los arrasaron enseguida"..

Y eso que los generadores no son productos precisamente baratos. Nos explica José que "un grupo electrógeno cuesta de 400 euros para arriba, aunque uno un poco bueno, que pueda garantizar que va a aguantar bien, ronda los 600 o 700 euros como mínimo".

Pero, añade, "a la gente le compensa, sobre todo en las aldeas, en el entorno rural, donde hay quien perdería más que eso tan solo en carne y otros productos que conserva en el congelador"..

Boom de ventas de los productos del kit de emergencia propuesto por la UE

Con el miedo del apagón nacional en el cuerpo, la gente se lanzó a comprar generadores, pero también otros de los productos que conforman el 'kit de emergencia' propuesto por la Unión Europea, con el que poder sobrevivir al menos 72 horas sin suministros básicos.

En el listado para preparar ese kit encontramos varios objetos que también se pueden adquirir en las ferreterías, como las radios analógicas, las linternas, las pilas, o el camping gas, que "También volaron".

Ese famoso kit, que semanas antes nos parecía un disparate, se convirtió de repente en algo imprescindible para todos los hogares. Y, aunque esperemos que no sea así, si se produce un nuevo apagón seguro que todos estaremos un poco más preparados que el pasado 28 de abril.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.