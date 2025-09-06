Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El relevo de la generación de los 'baby boomers' marcará el empleo en la próxima década en España

En los próximos diez años, ocho de cada diez nuevos empleos estarán ligados a cubrir las jubilaciones de los baby boomers. Sanidad, educación y administración pública, los sectores más afectados.

El relevo de los 'baby boomers' marcará el empleo en la próxima década en España: 8 de cada 10 trabajos serán para cubrir jubilacionesFreepik

Paula Hidalgo
Publicado:

En España, cerca de cinco millones de personas mayores de 60 años (la generación de los baby boomers) están a punto de jubilarse. Según datos oficiales, el 80% de los nuevos puestos de trabajo en la próxima década no serán realmente "nuevos", sino que servirán para sustituir a quienes se jubilen.

Los sectores más afectados por este relevo generacional son:

  • Administración pública, donde el 16,6% de los empleados supera los 60 años.
  • Sanidad, con un 12,7% de profesionales cerca de jubilarse.
  • Educación, donde el 7,8% está a punto de retirarse.

Una oportunidad con una brecha preocupante

Los economistas coinciden en que habrá una gran necesidad de talento joven. Sin embargo, la balanza entre quienes se jubilan y quienes entran en el mercado laboral está descompensada: frente a 5 millones de jubilaciones, solo se espera la entrada de 1,8 millones de jóvenes, lo que deja una brecha de hasta 3,5 millones de trabajadores.

Algunos profesionales advierten de la dificultad de cubrir ciertas plazas, sobre todo en la sanidad: "Los enfermeros y los médicos van a ir fuera muchísimos porque no estamos pagados", reconocen desde el sector.

Diferencias entre comunidades autónomas

La situación no será igual en todo el país. En el País Vasco, por ejemplo, por cada cuatro jubilaciones entra solo una persona al mercado laboral. Le siguen Castilla y León, Galicia y Asturias, comunidades con una población más envejecida y menos relevo joven.

En contraste, otras profesiones sí cuentan con un relevo generacional asegurado, aunque no es lo habitual. La combinación de una de las esperanzas de vida más altas de Europa con una natalidad entre las más bajas plantea un desafío estructural para el sistema laboral y de pensiones en España.

