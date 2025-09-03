Estas son las nuevas oposiciones publicadas en septiembre del 2025

Trabajo fijo, seguridad laboral, buenas condiciones económicas… Son muchos los motivos por los que presentarse a unas oposiciones del Estado. Además, en septiembre de 2025 tienes muchas oportunidades para conseguirlo, ya que el BOE ha publicado 306 convocatorias de oposiciones. En total, hay más de 4.000 plazas para trabajar como funcionario de carrera en las administraciones locales, autonómicas y estatales.

Para consultar todas estas oportunidades de empleo público, debes acceder a la web de la Administración del Gobierno de España. No obstante, aquí te indicamos de forma general en qué sectores hay plazas fijas para septiembre de 2025.

¿Cuáles son las oposiciones que puedes presentarte en septiembre de 2025?

Si eres enfermero/a, quieres ser policía o bombero forestal, estás de suerte porque estas son las oposiciones más destacadas para el mes de septiembre de 2025:

3.369 plazas para enfermeros del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Del total de 3.369 plazas hay 3.133 para acceso libre y 236 para personas con discapacidad. Como requisito obligatorio, es necesario el Grado en Enfermería o Diplomado Universitario.

1.980 enfermeros para el Servicio Gallego de Salud (Sergas). El último día para apuntarse a estas oposiciones es el 5 de septiembre de 2025. De estas plazas, hay 1.361 para acceso por turno libre, 495 para promoción interna y 124 para personas con discapacidad. Si quieres más información, las bases de la convocatoria las puedes encontrar en la web de empleo público de la Xunta de Galicia.

2.211 del Cuerpo Nacional de Policía (escala básica). Tienes disponibles 2.764 plazas que ya han sido aprobadas por la Dirección General de Policía.

181 bomberos forestales conductores. La Consellería de Hacienda y Administración Pública de la Xunta de Galicia ofrece 1841 plazas (81 libres, 91 internas y 9 para personas con discapacidad). Para estas oposiciones, solo es necesario el certificado de escolaridad obligatoria.

Otros puestos de funcionarios interinos son: Técnico de sistemas en Radio Televisión de Baleares. Formadores medioambientales en Valencia. Ingeniero técnico agrícola en Valencia. Técnico especialista en oficios de electricidad en la Universidad de Valladolid. Técnico especialista en enología, en la Universidad de Valladolid.

3 consejos que tener en cuenta antes de presentarte a las oposiciones de septiembre de 2025

Si deseas apuntarte a unas oposiciones, sea del sector que sean, lo primero que debes hacer es consultar siempre fuentes oficiales, ya que ahí se publica toda la información actualizada sobre plazas, requisitos, fechas y procesos.

Cada oposición es diferente. La preparación debe adaptarse al tipo de prueba y al temario exigido. Es importante conocer bien la estructura del examen y ver cómo han sido las convocatorias anteriores. Es interesante y puede ser muy útil contar con el apoyo de academias o preparadores especializados.

Por último, que no se te escapen los plazos. Si no presentas la solicitud a tiempo o no revisas las listas de admitidos, puedes verte fuera del proceso por un simple descuido.

