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¿Se puede ir sin camiseta por la calle? Estos municipios de España multan con hasta 750 €

Las sanciones económicas por ir sin camiseta por la calle son cada vez más elevadas en determinados municipios del país.

Gente paseando por una playa

¿Se puede ir sin camiseta por la calle? Estos municipios de España multan con hasta 750 € Imagen creada con IA

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Con las altas temperaturas, a veces nos encontramos por la calle a personas sin camiseta para poder sobrellevar el calor. Pero, debes tener en cuenta que en algunos municipios de España esta habitual práctica en verano puede suponer un problema, ya que pueden multarte por ello. ¡Y multas bastante elevadas!

No existe una prohibición general en toda España. Es decir, no es el Gobierno quien lo prohíbe, sino los ayuntamientos son los que se encargan de aprobar ordenanzas que regulan este y otros comportamientos en la vía pública. A continuación, te informamos en qué municipios te pueden multar por ir sin camiseta por la calle.

¿Qué municipios multan por ir sin camiseta por la calle?

Hay varios municipios en España que cuentan con normativas que regulan estas conductas en los espacios públicos.

  • Por ejemplo, en Barcelona queda prohibido “transitar o permanecer en los espacios públicos sin camiseta, camisa u otra prenda de ropa que cubra el torso, salvo que se esté practicando alguna actividad física o deportiva". En este caso, se trata de una infracción leve, sancionada con multa de 120 a 300 euros.
  • En el caso de Palma, en las Islas Baleares, la "Ordenanza municipal para el fomento de la convivencia cívica" recoge que "se prohíbe transitar en espacios públicos y permanecer allí, incluidos los transportes y las instalaciones públicas, desprovistos de ropa en la parte superior". No obstante, "se exceptúan las piscinas, los paseos marítimos, las playas y las vías inmediatamente contiguas a estas, las zonas de baño y el resto del litoral". Esta conducta se considera una infracción leve, pero la multa puede alcanzar hasta 750 euros.
  • Alicante prohíbe "ir desnudo o con el torso totalmente desnudo por la vía pública o los espacios públicos, salvo en las playas, paseos marítimos colindantes, piscinas u otros espacios donde esté expresamente autorizado". La multa también puede ascender a los 750 euros.
  • Otros municipios como Marbella o Sant Antoni de Portmany (Ibiza), también lo prohíben, ambos con una multa de hasta 750 euros.

¿Qué se pretende con esta multa?

Como has comprobado, un gesto aparentemente inofensivo como caminar sin camiseta por la calle puede acarrear elevadas sanciones económicas en determinados puntos del país.

Pero, ¿por qué se prohíbe? El objetivo de estos municipios es preservar la convivencia, mantener determinados estándares de civismo y cuidar la imagen de sus calles, especialmente en zonas turísticas.

Esto es, con estas medidas pretenden cuidar la imagen y el entorno urbano de los municipios, especialmente en aquellos destinos que reciben una gran afluencia de visitantes durante los meses de verano.

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