Gay de Liébana: "No será hasta 2022 cuando notemos un impulso económico en España"

La situación de la mayoría de negocios españoles ha sido cambiante ante la crisis sanitaria global del coronavirus, que ha obligado a empresas a cerrar o como mínimo, reinventarse debido a la falta de ingresos y a la caída del consumo.

José María Gay de Liébana ha apuntado en Antena 3 Noticias que la recuperación económica del país "va a ser muy empinada" ya que la "economía todavía está bajando". Además ha advertido de que "cualquier esfuerzo que hagamos va a ser muy costoso" ya que los precios y también "las rentas salariales están un poco perjudicadas".

Según el profesor de economía "la preocupación temporal se ha ido alargando". Motivo por el que "la magnitud de la crisis derivada de la pandemia" perdurará durante un largo periodo de tiempo "con unasa posteriori todavía más".

Las pequeñas y medianas empresas han sido los negocios que más han sufrido la pandemia y "los que en definitiva están pereciendo en estos momentos" porque "no tienen capacidad para poder aguantar lo que sería el debacle" puesto que "no están funcionando".

Gay de Liébana ha señalado que "lamentablemente" en este sentido "influye muchísimo la acción de los poderes públicos, fundamentalmente lo que son las ayudas gubernamentales que se tendrían que haber focalizado muchísimo más en las pymes".

"Prácticamente 700.000 trabajadores, que además pertenecen sobre todo a la industria social", en la que se basa principalmente la economía española, perderán sus puestos de trabajo "por desaparición empresarial", exponía el profesor quien indicaba que se podría haber evitado si se "hubiera ayudado a las empresas, no con ERTES, sino dándoles dinero directamente, a imagen y semejanza de Angela Merkel de Alemania".

¿Cómo va a afectar la vacuna a la economía española?

"Si no hay normalidad la economía no se recupera", apuntaba Gay de Liébana respecto al inicio de la campaña de vacunación masiva en España que arrancó el pasado día 30 de diciembre y por la que el Gobierno planea que reciban la vacuna dos millones y medio de españoles. "En la medida en la que realmente estemos inmunizados y que la vacuna se deje sentir, va a resultar muy favorable", no obstante, según el doctor no será hasta 2022 cuando notemos lo que será "un impulso económico".