UNICEF denuncia que España sigue a la cola en pobreza infantil en la UE y la OCDE

La infancia es uno de los momentos que más recuerdan las personas. Sin preocupaciones, jugando con los amigos, anécdotas en el colegio... Es ese momento de la vida en el que el ser humano es más vulnerable a las diferentes situaciones, intrafamiliares o externas, y donde algunas se convierten en un pilar importante de la personalidad guardadas en el pequeño cajón de los recuerdos duraderos. Una etapa con donde destaca la felicidad, o eso se cree.

El nuevo estudio de UNICEF demuestra que la infancia no siempre es bonita. España continúa estando a la cola de la pobreza infantil entre 39 países de la UE y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En concreto, se coloca en el puesto 36.

Pobreza infantil española

"El hecho es que, en España, uno de cada tres niños viven en una situación de pobreza o exclusión; más de 4 hogares que tienen niños, tienen dificultades para llegar a fin de mes. Y esto es un impacto extraordinario", explica el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, en una entrevista para Antena 3 Noticias.

El informe no deja con una buena posición a España a pesar que presenta una leve mejora en relación al inicio anual de la muestra (2014). El país se encuentra bajo una tasa de pobreza del 28% entre 2019 y 2021, cifra que mejora respecto al periodo entre 2012 y 2014.

La infancia, en peligro

Más allá de las cifras, de lo cuantitativo, se esconden niños con un alto grado de pobreza que afecta a muchos otros ámbitos que acarrean toda la vida, cuando llegan a una edad adulta. Algo que, sin duda, es realmente "preocupante", según describe Suárez.

"Hay niños y niñas que no pueden tener acceso a una comida saludable al día; no pueden comer carne o pescado cada dos días, que es lo que fijan las dietas de nutrición infantil; que no tienen acceso a una pieza de fruta o verdura diariamente; que no pueden vivir en una casa con una temperatura adecuada; que no cuentan con ropa, calzado", asegura.

Pero el problema no se estanca en necesidades básicas como la comida o poder resguardarse en prendas de ropa cuando hace frío. Estos niños, en el ámbito educativo, "tienen más riesgo de no aprovechar los estudios, tienen mayores problemas de aprendizaje, tienen mayores dificultades para conseguir un salario adulto cuando son mayores. Todo esto tiene mayores riesgos de tener problemas emocionales, todo esto tiene un impacto enorme del que tenemos que ser conscientes las sociedades y del que, realmente, no nos lo podemos permitir".

Además, este problema también se extrapola a lo tecnológico, porque nos encontramos con la brecha digital, "un problema que preocupa mucho, no solo a UNICEF sino a todas las organizaciones y a la sociedad en general. Nosotros estamos en una sociedad muy digitalizada".

No todos tienen el mismo nivel de pobreza

En España, el informe especifica que un niño o niña se encuentra dentro de una situación de pobreza cuando su renta no alcanza un 60% de la media entre las de todos los hogares. En concreto, explican, el límite para un núcleo de familia formado por dos adultos y dos niños estaría en 21.185 euros, aunque... ¿El riesgo de pobreza es el mismo en todos los tipos de familia?

"Dentro de la infancia y la juventud hay grupos que todavía tienen más riesgo. Si vamos a las familias monoparentales, especialmente las familias de una sola mujer, tiene un riesgo que duplica lo normal de las familias en pobreza y exclusión, pero si vamos a las familias de la comunidad gitana se triplica, lo mismo sucede en las familias de migrantes", apunta el presidente de la ONG.

¿Se puede solucionar?

Por último, apunta Gustavo Suárez, "hay que extender la conciencia social sobre el problema", que no son hechos aislados, sino que se da en los países más ricos, aunque también "hay que invertir en la infancia porque es una inversión productiva" y "hay que permitir que los niños y los jóvenes participen a través de esos organismos de participación porque tienen derechos ciudadanos adaptados a la edad".