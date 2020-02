Presentan en el Congreso una propuesta de ley para regular el precio de los alquileres

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha llevado al Congreso su propuesta de ley de vivienda para acabar con la "emergencia habitacional" de miles de familias españolas, con medidas como la dación en pago, el freno a los desahucios o la regulación de los precios de los alquileres.

El texto ha sido registrado con la firma de Podemos, ERC, Compromìs y EH Bildu, aunque los impulsores lo han dejado abierto, con el objetivo de que puedan unirse otros grupos parlamentarios.

Una iniciativa para erradicar la "emergencia habitacional" que padece nuestro país, ha declarado a los medios el portavoz de la PAH, Luis Sanmartín, para quien esta situación no ha hecho más que agravarse desde la crisis, con desahucios "cada ocho minutos", un incremento del 30% de los alquileres, o 5 millones de hogares que "están sufriendo frío por no poder hacer frente a las facturas".

"Proponemos una ley estatal que recoge medidas para poder cancelar las deudas hipotecarias de por vida, parar todos los desahucios, realojar a las familias en emergencia en pisos injustificadamente vacíos de la banca, garantizar agua, luz y gas a todas las familias y regular los precios de alquiler como se hace en otros países de la UE", ha explicado Sanmartin.

Sobre este último punto, plantea la creación de un índice de referencia estatal como "ya existe en Berlín o en París", aunque subordinado a un índice local que fijen los ayuntamientos según la realidad de cada uno.

La portavoz en el Congreso de Podemos, Irene Montero, ha aplaudido que la sociedad civil haya vuelto para presentar "una ley que es urgente que se apruebe y se debata en este Parlamento" porque sus medidas "son de absoluto sentido común y consenso social".

Con ellas, el Gobierno podría evitar "la vergüenza en Europa de que nos tengan que estar multando con más de 100.000 euros diarios que estamos pagando todos los españoles por incumplir el derecho a la vivienda y de los consumidores", ha resaltado antes de criticar la ausencia de PP, PSOE y Ciudadanos en "una demanda tan clave".

Desde ERC, Jordi Salvador ha censurado que "no esté hoy aquí esa extrema derecha" y ha señalado que "es hora de que la gente se dé cuenta de a quién votan", al tiempo que ha subrayado que una de las razones del independentismo es precisamente que en Cataluña se respaldaron medidas como esta, pero "este Gobierno absolutamente ilegítimo que es el Tribunal Constitucional lo ha tumbado".

Enric Bataller, de Compromìs, ha considerado que "no se puede continuar en la paradoja" de que haya una gran cantidad de viviendas vacías y miles de familias que no pueden acceder a una, y ha instado al Ejecutivo a trabajar en propuestas para conseguir que este derecho constitucional "deje de ser un objeto de especulación". Durante la convocatoria, varias decenas de integrantes de las PAH madrileñas han gritado sus clásicas proclamas "sí se puede", "ni gente sin casas ni casas sin gente" o "hay niños en la calle y no le importa a nadie".