Premios del Sorteo del Cuponazo de la ONCE por el Black Friday 2024

Como seguramente sabes, este viernes, día 29 de noviembre llega el tan esperado Black Friday. Un día lleno de ofertas y promociones en todos los ámbitos, ideal para hacer compras para las fechas navideñas o para la vida diaria. Pero es que la importancia de esta fecha no ha dejado de crecer en los últimos años. Tanto, que ha sobrepasado el ámbito comercial y llega incluso hasta el sorteo de los viernes de la ONCE.

Porque sí, el del próximo viernes no es un sorteo del Cuponazo más; es el Cuponazo Black Friday. Como ya sabrás, el quinto día de la semana es un día especial en lo que se refiere a los juegos de azar organizados desde la ONCE. Habitualmente, viene con más premios que los sorteos que se celebran de lunes a jueves pero en esta ocasión han tirado la casa por la ventana.

¿Qué premios tocan en el Cuponazo Black Friday?

Una de las ventajas de comprar el Cuponazo del Black Friday es que puedes optar a numerosos premios. Por un lado, tenemos los premios de carácter económico habituales de cada viernes. Para acceder a ellos debes acertar algunas de las cinco cifras o la serie del cupón. En este caso, la lista de los premios a los que puedes optar son:

- Un premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y a la serie.

- 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

- 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.

- 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.

- 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.

- 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.

- 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

- 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

- 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.

- 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

Pero hay mucho más. Al tratarse de un cupón especial, este sorteo ofrece numerosos premios extra. Y lo mejor es que pueden optar a ellos todas las personas que tengan un boleto, independientemente de si ha resultado premiado o no. En este caso estamos hablando de 85 tarjetas regalo de Media Markt por valor de 100 euros, 85 de Decathlon también por importe de 100 euros y 55 tarjetas regalo de 50 euros para gastar en App Store o Play Store en todo tipo de aplicaciones.

Para saber si has conseguido alguna de estas recompensas debes registrarte en la web cuponespecial.es con tus datos personales y la información de tu Cuponazo Black Friday de la ONCE. Al momento sabrás si eres una de las personas ganadoras. No te despistes, puedes participar hasta las 23:59 horas del propio 29 de noviembre.

