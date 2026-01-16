Carrera frenética por encontrar piso: "No duran ni 24 horas publicados"

Cada vez es más común encontrar anuncios de pisos en internet que pueden parecer muy atractivos. Decides llamar, ponerte en contacto y sorpresa, ya está reservado. Las viviendas cada vez están menos tiempo anunciadas en el mercado. En el caso del alquiler en muchas ocasiones no duran ni siquiera un día entero. Muchas inmobiliarias ante la avalancha de llamadas y peticiones tienen que eliminar los anuncios a los pocos minutos. "Lo pones y depende de las llamadas y de los mails que recibes en diez minutos o un cuarto de hora, lo quitas", asegura Nuria Castellvi de la inmobiliaria 'Fincas Dueña'. En otras ocasiones, ni siquiera llegan a publicarlo porque cuentan con lista de espera. "Cuando nos llega un inmueble muchas veces no llegamos ni a publicarlo", asegura Francisco José Prieto, gerente de la inmobiliaria Tecnólopis. En estos casos avisan a otros clientes que están esperando para poder alquilar un piso. "Nos pasa muchas veces que no llegamos ni a publicarlo porque ya tenemos cartera de clientes, es decir, ya tenemos unos clientes que han venido y se han quedado sin otro piso previamente", añade Nuria.

Cuestión de minutos

Podemos navegar durante horas, guardarnos los pisos que más nos interesan, pero es cuestión de poco tiempo tiempo que desaparezcan de las plataformas. "Los pocos pisos que hay para alquilar, hace que uno se tenga que buscar tanto la vida que casi no encuentra", nos cuenta preocupado un joven estudiante de Sevilla. "Me volví loca llamando por teléfono a todos sitios", nos cuenta su experiencia otra chica.

La fuerte diferencia entre la oferta y la demanda hace que el mercado esté cada vez más tensionado. Los precios se disparan y no hay vivienda suficiente para todos los que quieren alquilar. Y eso hace que muchos se arriesguen y se queden con el piso incluso antes de poder visitarlo. Un vecino de Barcelona lo reservó sin saber nada de la vivienda: " Me enseñaron las condiciones, cómo era el piso, y cómo está tan mal el alquiler dije me lo quedo sin mirarlo, sin consultarlo...". Este problema se acentúa aún más en las grandes ciudades.

No solo alquilar es el problema

El mercado de la vivienda en venta no es muy diferente. Los pisos también vuelan y las inmobiliarias no paran de atender clientes. Aquí, cuando los precios se disparan si que se nota una caída de interesados.

Aun así queda mucho camino por recorrer para poder solucionar el problema de la vivienda, porque poder adquirir una ya sea de venta o de alquiler se ha convertido en una carrera contrarreloj.

