Los platos preparados conquistan la mesa

Asistimos al boom de los platos preparados; resultan cómodos, prácticos e incluso económicos, porque muchas veces nos cuesta menos comprarlo hecho que hacerlo en casa. Desde ASEPRADE (Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados) destacan en su estudio que el consumo de platos listos para comer ha aumentado un 3,8% en 2025; se han vendido 715.052 toneladas. Este mercado ha facturado 4.300 millones de euros, impulsado especialmente por los productos refrigerados.

Una persona consume una media de 18 kilos de platos preparados al año.

Esta tendencia se debe a varios factores, y es que el consumidor prioriza ahorrar tiempo y comer a buen precio porque muchas veces resulta más económico comprar el plato ya cocinado que hacerlo en casa. El portavoz de ASEPRADE analiza que: "Los fabricantes han demostrado tener una gran capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, a los nuevos estilos de vida y a los cambios de consumo de los clientes. Además, las nuevas generaciones tienen menos vinculación con la cocina". Esta nueva tendencia de consumo responde a un nuevo estilo de vida de los hogares, que buscan priorizar el tiempo familiar y de ocio.

Los más buscados

Si hablamos de opciones refrigeradas, la pizza sigue siendo lo más vendido, con un consumo de 131.600 toneladas; le siguen las patatas congeladas, con 98.056 toneladas, y los productos que llevan base de pasta, que alcanzaron las 72.405 toneladas. Todo ello generó más de 4.300 millones de euros en ventas. Más de siete millones de personas recurren a los mercarestaurantes: "En los últimos años ha habido un crecimiento importante, y muchas empresas de restauración están apostando por esta forma de negocio". Recurrir a estos platos caseros cuando el tiempo apremia es una solución rápida y rica.

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