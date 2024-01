El 'plan B' del Gobierno por si decaen los decretos anticrisis, ómnibus y del subsidio por desempleo

El Gobierno depende de cada uno de los pasos de sus socios y cada minuto que pasa parece aproximarlo más a un primer fracaso, así que ya piensa en un plan B, de ser así habría que modificarlos y aprobarlos en un nuevo Consejo de Ministros.

Moncloa por el momento no confirman ninguna alternativa a la espera de ver qué ocurre en la votación de esta tarde. Fuentes de la parte socialista de la coalición dicen a Antena 3 Noticias "vamos por partes" aunque Yolanda Díaz no descarta que el Gobierno tenga que volver a presentar esos decretos en un Consejo de Ministros Extraordinario si hoy no salen adelante.

Si 'Junts' sigue en el 'no' decaerían las medidas anticrisis y empezaríamos a notarlo en los bolsillos ya mismo.

Díaz, ha reconocido que "es muy difícil gobernar así", negociando "a contrarreloj los intereses y los derechos de la ciudadanía, que están en juego" y ha admitido que ha hablado con Carles Puigdemont en las últimas horas, aunque no hoy.

La vicepresidenta no rechaza la opción de tener que volver a aprobar los decretos y recuerda que ya pasó anteriormente: "Que decayó un real decreto y volvimos a presentarlo y conseguimos sacarlo adelante". Estas declaraciones las hizo antes de saber la posición definitiva de quienes concurrieron con ella a las pasadas elecciones.

Podemos, justo antes de comenzar la votación, confirmaba que votaría sí al decreto 'ómnibus' y anticrisis mientras que no refrendará el que impulsó el ministerio de Trabajo por sus reticencias a la rebaja de la base de cotización para los beneficiarios del subsidio que tengan más de 52 años, por lo que ese en concreto ya está sentenciado al fracaso.

Las medidas que decaerían