Negociación agónica antes de la votación de los tres decretos en el Senado

Todo está en el aire. Junts y Podemos se posicionan como los principales obstáculos, ya que siguen instalados en el 'no'. Las negociaciones continúan mientras que hoy se afronta la votación de los tres decretos necesarios para desbloquear los fondos europeos y para prolongar las medidas anticrisis. Incertidumbre podría ser la palabra con la que se definiría esta votación. Pedro Sánchez vive su primer gran examen de la legislatura.

El Gobierno de coalición PSOE-Sumar lleva a cabo negociaciones 'in extremis' para conseguir el apoyo de los independentistas catalanes de Junts que sitúan una vez más como fundamentales para poder sacar adelante los primeros decretos del Ejecutivo. Estos comprenden desde bajadas del IVA, bonificaciones al transporte y subida de las pensiones, hasta la modernización de la Justicia y el alza del subsidio por desempleo.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado al inicio de su intervención para presentar el decreto de modernización judicial que si el Congreso no lo convalida, se "dañará" a millones de personas solo por el hecho de perjudicar al Gobierno.

Se trata de tres decretos ley que se han negociado con Junts y que otros socios de investidura aprietan para su mejora mediante su tramitación como proyectos de ley. Mientras tanto, los independentistas catalanes ven peligrar la aplicación de la ley de amnistía en la norma vinculada a la Justicia, puesto que se podría dejar en suspenso una causa judicial al presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La llegada de fondos europeos, en juego

La llegada de fondos europeos, la prórroga de medidas de contención de la subida de la inflación, la subida del 3,8% de las pensiones contributivas o la extensión de la prohibición de desahucios para hogares vulnerables y el aumento del umbral de renta para acceder a las medidas de alivio hipotecario son medidas que se encuentran en juego.

Tanto el Gobierno como el PSOE han apelado a la responsabilidad mientras confían en alcanzar un acuerdo. Advierten además que apuestan por la negociación hasta el último minuto tras haber mantenido varios contactos con el PP para conseguir su apoyo o abstención, aunque no han dado resultado.

Junts y Podemos, claves

El foco está puesto en Junts, que pide facilitar la vuelta de empresas a Cataluña o sanciones para aquellas que no quieran regresar. Este es un tema sobre la que no se han pronunciado de manera clara los socialistas. En el caso de llegar a un acuerdo con Junts, los decretos se podrían convalidar con la condición de ser tramitados a través de enmiendas, ya que otros socios como EH Bildu, ERC y BNG pedirán que sea así a pesar de que avanzan que no obstaculizarán las votaciones.

Por su parte, la formación liderada por Ione Belarra insiste en su rechazo al decreto del aumento del subsidio por desempleo a mayores de 55 años si no es modificado al suponer un recorte de las cotizaciones que conlleva una reducción de las pensiones que cobrarán los mayores de 55 años desempleados. Tan solo su abstención lo salvaría en caso de que Junts lo apoye.

Por el momento, los decretos solo tienen asegurados 165 votos (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y CC) frente al PP, Vox y UPN que sumarían 170 votos en contra. Los 7 diputados de Junts y los 5 de Podemos quedan en el aire.