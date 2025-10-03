La moda de los micropisos con "todo a mano": 990 euros al mes por tener la vitrocerámica a los pies de la cama

La compraventa de viviendas cayó un 1% interanual en julio hasta sumar más de 71.500 operaciones, mientras que las hipotecas para la adquisición de una casa moderaron su subida 6%. Según los datos que maneja el Consejo General del Notariado, los precios se encarecieron un 4,9%.

Las compraventas crecieron en julio en once comunidades autónomas y se redujo en las seis restantes. Los mayores incrementos se registraron en Navarra (21,5%); Aragón (14,1%); La Rioja (12,6%); Castilla y León (11,6%); País Vasco (10,3%) y Extremadura (7,7%). Con subidas más moderadas se situaron Castilla-La Mancha (6,9%); Islas Baleares (3,1%); Murcia (2,5%); Galicia (1,5%) y Asturias (0,1%).

En el extremo opuesto figuraron los descensos de la Comunidad de Madrid (-15,5%); Canarias (-11,7%); Cantabria (-8,2%); Comunidad Valenciana (-1,5%); Cataluña (-1,3%) y Andalucía (-1%). Navarra (24%) y Madrid (16%) lideran la subida de precios

Precio metro cuadrado

En julio, el precio del m² subió un 4,9% hasta los 1.910 euros/m². En el caso de los pisos la subida fue del 8,5% hasta los 2.193 euros/m², mientras que el precio de las viviendas unifamiliares se redujo un 1,1% hasta los 1.437 euros/m². Las subidas se extendieron a las 17 autonomías, siendo las más significativas las de Navarra (23,9%); Comunidad de Madrid (16%); Cantabria (14,6%); La Rioja (13,3%) y Aragón (12,1%).

Con incrementos más moderados se situaron Extremadura (3,9%); Castilla y León (3,6 %); Andalucía (3,2%); País Vasco (3,1%) e Islas Baleares (1,3%), que crecieron por debajo del promedio nacional. Poco más de la mitad, el 53%, se compraron con hipoteca

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda crecieron un 6% en julio hasta las 38.112 operaciones y la cuantía promedio de los mismos ascendió un 9,4% alcanzando los 179.450 euros. El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,3%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso de media el 72,5% del precio. Todo ello en un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación gracias a la progresiva relajación de los tipos de interés y la falta de producto disponible para hacer frente a una demanda de vivienda creciente, que está dificultando el acceso para los jóvenes y aquellos más vulnerables. Las hipotecas para vivienda crecieron en trece autonomías pero tuvieron descensos en Cantabria (-7,2%), Canarias (-3,2%), Navarra (-1,6%) y Comunidad de Madrid (-1,4%). Los mayores avances se registraron en Extremadura (24,5%), La Rioja (22,4%), Aragón (19,5%), Asturias (16,2%) o Cataluña (11,4%).

Y en estos datos hay algo que siempre nos resulta llamativo: casi la mitad de los compradores paga a tocateja. Pero hay mucha gente que, por supuesto, no puede permitírselo. Siguen de alquiler y se encuentran con ofertas surrealistas.

Alquiler surrealista

Cuando hablamos de lujo, ya no nos podemos referir solo a los palacetes o grandes mansiones. Hay zulos que son como una joya, con precios que rondan los 1.200 euros al mes. Una habitación, y encima ciega, sin ventana.

Ahora se lleva aprovechar el espacio: un piso en un portal inmobiliario con 14 metros cuadrados en el que nada más entrar tienes la cama. ¿Que queremos comer?, solo tenemos que desplegar la mesa, que también está al lado de la puerta. Por esto nos piden 1.250 euros.

Micropisos con todo prácticamente a mano. La supuesta cocina, sin vitrocerámica, está enfrente de la cama, con lavadora incluida. Por este minipiso de Madrid piden 990 euros al mes. Hay pisos que ni siquiera tienen una cama, con un sofá cama es suficiente.

También hay habitaciones reformadas y bien decoradas, pero se alquilan por un ojo de la cara.

