El paro sénior crece y los mayores de 55 representan el 29% del desempleo en España: "Soy víctima del edadismo"

El producto interior bruto de la eurozona (PIB) creció un 0,3% en el tercer trimestre del año, según el informe publicado este miércoles por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. A pesar de estos datos el crecimiento de la economía europea mantiene un ritmo más lento desde el primer trimestre de 2021.

España también ha moderado su crecimiento ya que su PIB ha pasado del 1,5% en el segundo trimestre del año al 0,2% entre los meses de julio y septiembre. No obstante en nuestro país somos líderes en empleo ya que es donde más han crecido las contrataciones. En total un 1,4% cuando la media europea está en torno al 0,3%.

Sin embargo, la situación es muy diferente en el caso de los mayores de 55 años. En esta franja etaria casi el 29% está desempleado. Las cifras son preocupantes. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2022, de los casi 900.000 parados que superan el medio siglo de vida, la peor parte se la llevan las mujeres.

Representan 29% del paro total

Patricia tiene más de 50 años y está en paro. Su empresa quebró hace más de dos años y desde entonces busca trabajo. "Me reciclé, me reinventé con nuevas formaciones, con marketing digital, hice un postgrado", comenta. Formación no le falta, pero sí oportunidades laborales. "¿Cuál es el problema? Que nadie contrata a una sénior como yo para unas prácticas", explica.

A Fabricio le avalan 23 años de experiencia, algo que no parece suficiente a la hora de encontrar trabajo. "Aplicas a algunas posiciones y directamente te rebota el currículum sin darse cuenta que mi nombre encaja perfectamente en la descipción", confiesa.

María José reconoce que es "víctima del edadismo". Ella se quedó sin empleo hace 15 meses. La despidieron de un día para otro y desde entonces está en paro: "De repente pegan el corte y deciden que ya no tienen sitio donde ubicarte. Hay mucho postureo, te dicen que no tienen cuenta la edad y eso es mentira", lamenta.