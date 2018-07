El Pacto de Toledo abre la puerta a modificar el actual Índice de Revalorización de las Pensiones

Los partidos políticos que componen el Pacto de Toledo han abierto la puerta a modificar el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) aunque no han llegado a un consenso sobre la fórmula que se debe acordar y se reunirán el 20 de marzo, tras el pleno monográfico sobre pensiones.

La comisión del Pacto de Toledo del Congreso, que ha analizado exclusivamente la recomendación segunda vinculada a la revalorización de las pensiones, ha finalizado con optimismo pero sin consenso unánime.

La diputada del PSOE Mercé Perea ha señalado que el PP se ha quedado solo tras el reclamo de la mayoría de los partidos para volver a subir las pensiones conforme al IPC, aunque el portavoz popular Gerardo Camps ha puntualizado que sólo el PSOE, Unidos Podemos y Compromís han pedido volver directamente revalorizar las pensiones según la inflación.

No obstante, Perea ha calificado la reunión de constructiva y ha ironizado con que "habrá que esperar a que Rajoy se decida a hacer algo", al tiempo que ha dicho que "felicitará" al presidente del Gobierno si en su comparecencia en el pleno del Congreso el próximo 14 de marzo "trae un regalo en forma de IPC".

Por su parte, Camps ha reiterado que el PP está abierto a debatir un nuevo IRP pero no vinculado sólo a la inflación y ha explicado que los grupos parlamentarios presentarán sus propuestas de nuevo índice en una próxima reunión. "Algunas posiciones han variado a lo largo del día y se han ido modulando según se hablara de coyunturas económicas favorables así que solicitaremos nuevas proyecciones para ver su coste", ha señalado al tiempo que ha insistido en que los indicadores que se barajan para contemplar el crecimiento económico, la inflación o los ingresos por cotizaciones ya existen en el actual IRP.

El portavoz del PNV en la comisión, Iñigo Barandiarán, ha incidido en que ha habido acuerdo mayoritario en que la subida del 0,25% "no sirve" y en modificar una fórmula que garantice el poder adquisitivo de los pensionistas para que no tengan pérdida de poder de compra. "No es cuestión de terminar, sino de acabar bien. Hay voluntad pero también es cierto que no es fácil", ha dicho tras instar al Gobierno a que tome medidas "extraordinarias" porque la situación también es "extraordinaria".

El diputado nacionalista vasco ha afirmado que una gran mayoría quiere aproximar la fórmula que se tome para incrementar las pensiones a lo que supondría su aumento según el IPC.

El diputado de Podemos Alberto Montero se ha mostrado menos optimista al afirmar que no hay "ninguna buena intención" del PP para avanzar en este asunto y ha resaltado que los populares no quieren volver a la inflación, mientras que el diputado de Compromís Ignasi Candela ha insistido en que el IPC es el único indicador claro "hoy en día".

Por otra parte, el portavoz parlamentario económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha reiterado que el marco de acuerdo es el Pacto de Toledo y ha insistido en que no se puede desligar el debate de la subida de las pensiones con el IPC de las reformas necesarias para que este alza sea sostenible en el tiempo, en relación a la reforma laboral y a medidas de conciliación y de fomento de la natalidad. "Hemos dicho que estamos abiertos a hablar de esta revalorización pero que tenemos que hablar también de cómo financiarlas", ha incidido.