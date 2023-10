Mujeres rurales: "Siempre hemos sido ganaderas y agricultoras, pero éramos invisibles"

Rosa, Mamen, Maite y Mari Carmen trabajan en el campo. Ganaderas y agricultoras, son cuatro de las más de 261.634 mujeres que en España están al frente de explotaciones agrarias, según el último Censo Agrario publicado por el INE. Esto supone un 28,6% del total. Es decir, casi un tercio de la ganadería y la agricultura están en manos de mujeres. Y aunque es una cifra que todavía está lejos de llegar a la mitad, es un dato positivo, ya que hace una década eran tan solo el 23%.

"He sido jornalera, autónoma, he llevado el tractor, la burocracia... Lo he hecho todo"

"He sido jornalera, autónoma, he fumigado, he llevado el tractor, he hecho la burocracia... lo he hecho todo en la campaña de la uva", explica Rosa Tudela, viticultora de Totana (Murcia). Lleva dedicándose al cultivo de la viña desde que tenía 18 años, y actualmente sigue trabajando en el campo.

"Hay mujeres compañeras. Pero que sean quienes dirijan, pocas. Mujeres de, hijas de, hermana de. Yo era "hija de", pero cuando mi padre fue mayor yo tomé las riendas, y lo he llevado sola todo este tiempo", relata. El cultivo de uva de mesa era un negocio familiar, y ella, la pequeña de todos sus hermanos, se quedó en el pueblo para continuar con el relevo.

"La mujer siempre ha sido ganadera y agricultora, el problema es que no se visibilizaba"

Los datos reflejan los avances que se están produciendo en un sector históricamente masculinizado. Al menos en lo visible. "En realidad, la mujer siempre ha sido ganadera y agricultora, el problema es que no se visibilizaba. Pero siempre han estado. En las cuadras, en los huertos... pero escondidas en su casa", cuenta Maite Sánchez, ganadera de Goizueta (Navarra).

Ella, con la ayuda de sus dos hijos, elabora chorizo de vaca betizu, la última vaca salvaje que queda en Europa. Gracias a su labor contribuye a que la raza, que estaba en peligro de extinción, se siga manteniendo. "Yo vivía en la ciudad pero me gustaban los animales y el monte. He estudiado, he trabajado, pero yo quería ser ganadera. Si no eres el hijo heredero, es muy difícil llegar a un sitio rural. Me ha costado, pero lo he conseguido", relata.

"Hay que pelear, porque se puede trabajar siendo mujer en el mundo rural"

Hoy sí toman decisiones, y hoy sí se reconoce su trabajo. Pero siguen encontrando dificultades. De acceso a la tierra, de financiación... Y también estigmas. "Lo típico. Vas a hacer algún trato y te preguntan: ¿dónde está tu marido?", describe Mamen Carrillo, que regenta una granja avícola en Los Molinos de Ocón (La Rioja). Se dedica desde hace ocho años, con la ayuda de su marido y sus dos hijos, a la producción de huevos camperos.

"Supongo que serán los roles que siempre se han establecido. Pero hay que pelear, y hay que conseguirlo, porque se puede vivir y se puede trabajar siendo mujer en el mundo rural". En la Rioja, por ejemplo, solo el 21,8% de la actividad agraria está desempeñada por mujeres. Las cifras más altas se alcanzan en Cantabria (34%), Asturias (45%), y sobre todo en Galicia (48%).

"Que nosotras tengamos el mismo lugar y los mismos derechos"

Es llamativo también el envejecimiento en el sector. De las mujeres jefas, que dirigen una explotación agraria, casi la mitad (42%) tienen más de 65 años. El 27% tiene entre 55 y 64 años, el 18% entre 35 y 44. Tan solo el 3% son jóvenes, menores de 35 años. Por eso desde el sector animan a que las nuevas generaciones tomen el relevo.

"Yo llevo más de 30 años en la ganadería. De niña iba a las montañas con mi madre a buscar pastos. Recuerdo que empecé a ir al instituto y a los cuatro días lloraba porque yo me quería ir a cuidar el ganado y a hacer queso", relata Mari Carmen Pérez, ganadera y productora de quesos de cabra, vaca y oveja en Gran Canaria. "Lo sigo viviendo y me encanta mi trabajo", cuenta emocionada.

"Yo nací en un pueblo y el papel de la mujer estaba muy en segundo plano, pero poco a poco estamos trabajando para que nosotras tengamos el mismo lugar y los mismos derechos, sin quitarle lugar a ellos", explica en relación al papel de la mujer en el campo. Durante unos años llevó su negocio sola, pero actualmente cuenta con la ayuda de su hijo.

"Detrás de los alimentos estamos muchísimas mujeres"

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, decenas de agricultoras y ganaderas procedentes de toda España se han reunido para compartir y poner en valor sus productos, los que cultivan con sus propias manos. "La alimentación es tan importante que no hay que ponerle rostros ni de mujer ni de hombre. Pero, ¿que hay muchísimas mujeres que estamos detrás? Muchísimas", argumenta Inmaculada Idáñez, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (CERES).

Desde CERES se ha elaborado una guía con todos esos alimentos de temporada que provienen de tantas y tantas mujeres. Ya no están dispuestas a asumir un papel secundario. Quieren ser visibles, y que se siga reconociendo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de cada emprendedora rural. Hoy, y todos los días.