La misma hamburguesa pero diez veces más cara

Si vivir o comprar no cuesta lo mismo dentro de un país, entre otros las diferencias llegan a dispararse. Precios y salarios varían en cada zona pero el producto no siempre cambia. Su nombre puede ser el mismo pero no su coste. El mismo coche, un café o el viaje en metro. Un estudio ha comparado el coste de la vida para determinar dónde el mismo bien o el mismo servicio sale más caro.

Por ejemplo, el sabor de la hamburguesa no cambia en una gran cadena, pero no se paga igual. Unos 4 euros en Europa, solo 1 euro en India y hasta 7 en Venezuela. El dibujo se parece en otros casos. El último estreno en cine sale por 44 euros en México y sólo 3 en India. La misma marca de tabaco cuesta más del doble en Australia que en Francia. Y por el precio de unas zapatillas en Rusia los chinos pueden comprarse tres pares de la misma firma.

La radiografía de precios revela también que por la misma docena de flores los australianos pagan más de 100 euros, y en India, sólo 48. Con esos baremos, entre las cinco ciudades más caras del mundo se encuentran Zurich, París o Sidney; Madrid es la novena. Hace diez años, la capital de nuestro país era la decimoquinta más cara, lo que significa que la crisis no ha frenado la escalada de precios.