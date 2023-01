Convivir con el frío sin poder encender la calefacción: "No sabemos si estamos mejor en casa o fuera"

Cuando muchos están deseando llegar a casa para resguardarse del frío, otros no lo tienen tan fácil. A Vanesa y Abraham les cortaron el gas hace una semana. Las facturas les llegaron tarde y se les acumularon: "me las tenían que haber pasado una en noviembre y otra en enero, pero me pasaron una en febrero y otra en marzo, una de 400 y otra de 300". En ese momento, ya con los dos en paro, la situación se complicó. "Nos fue imposible pagarlo", asegura Vanesa.

Viven con sus cuatro hijos. "Para bañarlos tengo que calentar el agua", nos cuenta. Muchos días no saben "si estamos mejor en casa o fuera" porque no encuentran ningún forma de combatir las bajas temperaturas: "es que ya ni con mantas, hace frío".

La pareja ha acudido a la sede de Cruz Roja en Getafe. Allí les han ayudado a pagar algunas facturas y les han entregado un kit con utensilios, como burletes o bombillas de bajo consumo, para intentar reducir su recibo y aislar mejor la vivienda. "Notamos que cada vez hay más población que no puede cubrir una temperatura adecuada en su vivienda", nos dice Vanesa Herranz, técnico de Cruz Roja en este municipio madrileño.

Problemas con el Ingreso Mínimo Vital

María vive en Salamanca y va tan abrigada en la calle como en su casa. "La calefacción no la enciendo, el platito lo lavo con agua fría y me ducho cada 15 días", nos cuenta.

Está cobrando el Ingreso Mínimo Vital, pero de repente ha pasado de recibir más de 400 euros a una cuarta parte. "Una reducción increíble, a 111 euros, ¿pero quién puede vivir con 11 euros?", se pregunta.

Lo ha recurrido, pero después de ir varias veces a la Seguridad Social, nadie sabe explicarle el porqué de esa reducción porque ella asegura que su "situación no ha cambiado". Sigue sin tener trabajo y sobrevive "con ayudas de aquí y de allá".

La alerta de las ONG

"Las necesidades se han incrementado", alerta Txomin Ondarre de Cruz Roja Vitoria, "y las personas viven con deudas cada vez mayores". Allí están prestando ayuda a Brian. Llegó hace ocho meses a España después de tener que huir de su país, Colombia. "No tengo prácticamente nada", nos cuenta.

Brian recibe un bono para alimentos del Gobierno vasco y una ayuda de Cruz Roja para pagar la luz. "Muchas veces no tengo ni para un café", añade. El número de personas en situación de vulnerabilidad no ha dejado de aumentar desde la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística, más de trece millones de personas están en riesgo de pobreza en nuestro país.