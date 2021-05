Miles de familias vulnerables contraen con Hacienda una deuda fiscal imposible de pagar

En un mes termina el plazo para presentar la Declaración de la Renta. Este año muchos son nuevos contribuyentes, que tienen que cumplir con un trámite que no habían hecho nunca.

Son personas que este año se han visto obligados, muchos por primera vez, a presentar la Declaración de la Renta. Bien porque han recibido el Ingreso Mínimo Vital o porque al estar en ERTE han tenido dos pagadores. Las dificultades a la hora de cumplir con Hacienda están siendo muchas.

Son mayoría personas vulnerables que están recibiendo (un 70%) borradores que no están completos o que no pueden acceder a sus datos (un 23%) porque no están reconocidos por el sistema de la Agencia Tributaria. Lo peor es que al hacer la declaración se están viendo obligados a afrontar un pago de hasta 1.400 euros cuando llevan un año sin apenas ingresos.

Los trabajadores con ingresos de 18.000 euros, provenientes de su empresa y del ERTE, tendrán un sobrecoste fiscal que oscila entre los 116 euros mensuales de Madrid y los 218 de Canarias. El REAF explica que esto es consecuencia de que en el intervalo de las rentas de 14.000 euros a los 18.000 euros, "se aplica una reducción por rendimientos de trabajo".

De los 18.000 euros a los 22.000 euros de ingresos anuales, los efectos de que un trabajador esté en ERTE dependen de la comunidad. En el caso de Madrid es beneficioso para los contribuyentes.

Las estimaciones del REAF indican que un trabajador con ingresos de 21.000 euros y que se encuentre en Madrid tendrá un ahorro de 75 euros por hacer la declaración de la Renta. En cambio, un contribuyente con la misma situación, pero en Aragón, abonará a Hacienda 62 euros más solo por encontrarse en ERTE.

El REAF aconseja asegurarse de que todos los datos son correctos, como las circunstancias familiares, los préstamos hipotecarios, la individualización de rentas o los donativos. Además, esta declaración presenta varias novedades para aquellos que hayan recibido el Ingreso Mínimo Vital, entre otras circunstancias.