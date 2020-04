Los mejores trucos para ahorrar en casa durante el confinamiento por coronavirus

La pandamia de coronavirus nos ha obligado a quedarnos en casa y, con ello, aumentar los gastos dentro del hogar. Por ello, el primer consejo para que las facturas no se disparen es no encender las luces cuando no sea necesario y acordarse de apagarlas cuando no se está en una estancia.

Sobre la calefacción, hay que recordar que la temperatura óptima para estos meses en el interior de casa es de 20 grados y cada grado que se quiera aumentar sube el gasto de manera exponencial.

Además, para eliminar posibles virus en la ropa, han aumentado las lavadoras y lavavajillas a más de 60 grados. Para gastar menos, lo aconsejable es utilizar programas más cortos.

En cuanto a la nevera, lo óptimo es ponerla entre 3 y 6 grados para que la comida se mantenga en buen estado pero no gaste demasiada electricidad.