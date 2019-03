Llegan los 5.000 primeros expedientes a las oficinas de AENA

Aquellos momentos de caos e indignación se han convertido en meses de llamadas y expedientes. Tras denunciar a los controladores , los afectados reclaman también a Fomento. Sus abogados han entregado las 5.000 reclamaciones en las que plantean la responsabilidad patrimonial del Estado en la huelga de controladores.

Cada pasajero escondía una historia, algunas dramáticas, como aquellos que no llegaron al funeral de un ser querido, o simplemente aquellos que no pudieron disfrutar de sus días de descanso. Algo irreparable que quedará como máximo en diez mil euros por denunciante, 50 millones de euros solo en esta primera tanda.

Los afectados tienen hasta el 3 de diciembre para que aquel enfado se convierta en una denuncia y con suerte, en una recompensa económica.