La Unión Europea desbloquea el plan de 100.000 millones de euros en ayudas a parados por la crisis del coronavirus

La Unión Europea ha desbloqueado las ayudas para los parados por la crisis del coronavirus. Se trata de un plan de 100.000 millones de euros que estará disponible a partir del 1 de junio.

España será uno de los países que solicitarán esta ayuda económica desbloqueada hoy por la Unión Europea, y lo hará, según la ministra Nadia Calviño, para pagar parte de los ERTE provocados por la crisis del coronavirus, aunque los hay aún que aseguran no haber percibido ninguna cantidad.

En cuanto al MEDE, Nadia Calviño no se ha mostrado hoy tan tajante como en días anteriores, en los que aseguraba que no se solicitaría porque España no lo necesitaba.

La ministra ha querido ser prudente y asegurar que el Gobierno decidirá en su debido momento si acude o no a estas líneas de crédito tras la crisis del coronavirus.

Mientras tanto, crece la presión para que el plan de reconstrucción que prepara la Unión Europea llegue a los dos billones de euros y sea distribuido a través de transferencias que no se tengan que devolver posteriormente.