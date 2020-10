La desesperación de los autónomos: "No estamos en la cola del hambre porque tenemos familia"

Con la situación actual por la pandemia de coronavirus, la economía busca un respiro en la Navidad. Y eso que tampoco será buena.

Este año podrían firmarse casi un 35% menos de contratos que durante las navidades pasadas. Habrá "como mucho" unas 290.000 contrataciones. Y a eso hay que sumar a otros muchos autónomos que llegarán a diciembre asfixiados y con sus cuentas al límite.

Una navidad con menos contratos

Acompañamos a Yolanda a su taller. Las máquinas de coser paradas. "No puedo ni hablar" afirma esta empresaria. que mira las telas en una estantería. "Siento rabia, siento pena y siento..." asegura Yolanda por el parón en la actividad económica por el coronavirus.

Yolanda es autónoma y diseñadora de trajes flamencas. "No hemos podido hacer nada, ni ferias ni nada" explica desesperada esta empresaria.

Abrió su negocio el año pasado."Incluso con la tienda cerrada necesito 2000€ para mantenerla". Y ya no puede más. "No estamos en la cola del hambre porque tenemos familia" asegura esta empresaria.

Encontramos a Jorge y a Mari Paz desmontando uno de su parques de bolas en Sevilla. "Una inversión que hicimos hace 6 años de 600.000€ y bueno, aquí se quedan" explica la pareja.

Llevan desde marzo cerrados. Con 30 trabajadores en ERTE. "No nos han ayudado en nada" aseguran estos empresarios. Y ya no pueden afrontar los gastos. "500€ mínimo de luz aunque no la enciendas" aseguran. Con todo vacío, "muy triste, muy triste", se ven obligados a echar la persiana.

Rocío tiene una pastelería en Pozuelo, Madrid. "Han caído los pedidos, la gente tiene miedo de salir a la calle". Por eso vemos los mostradores vacíos.

"Mejor no tirar el producto" asegura esta empresaria madrileña. Sólo trabaja por encargo, "intentando sobrevivir a la situación", explica Rocío que trabaja ella sola porque "no hay dinero para pagar las nóminas". Aunque afirma que "seguiremos adelante".