ADJUDICADA POR 18 MILLONES DE EUROS

Los viandante de Galicia han dado un nuevo uso a una autovía por la que no circula ningún vehículo. Se trata de una carrete que se utiliza únicamente para pasear. La autovía debería llevar al polígono más grande de Galicia, pero hasta que no esté construido no se podrá circular por ella